Reconocida en el ámbito económico y empresarial, la economista Lara López Calvo abrió las Charlas Inspiracionales del FNS Forum en el Teatro del Bicentenario con " Oportunidades para pymes en tiempos de incertidumbre ". Locuaz, desgranó herramientas para comprender la coyuntura económica y tomar decisiones estratégicas .

A lo largo de su disertación, la especialista recorrió los principales ejes que hoy condicionan a las empresas argentinas : el ritmo de desaceleración de la inflación, la debilidad del consumo y del poder adquisitivo, el impacto de las tasas de interés en el crédito, la dinámica del tipo de cambio y las reservas frente al año electoral, el peso del contexto internacional y las exportaciones, y las herramientas concretas de liquidez y financiamiento para proteger el capital de trabajo. Aquí algunas definiciones que dejó su disertación.

En su presentación en San Juan, López Calvo explicó que la desaceleración inflacionaria avanza, pero a un ritmo más lento que en momentos anteriores. Comparó ese recorrido con una segunda etapa más exigente y precisa, donde el piso proyectado ronda el 1,7% mensual y el sendero anual se ubica por encima del 24% al 26% según los distintos escenarios para el año próximo.

Para la economista, el principal problema actual es la debilidad de la demanda y del consumo interno, condicionada por la recuperación salarial y el mayor peso de los servicios en el presupuesto familiar. " Lo importante es que ustedes puedan empezar a anticipar ciertas cosas que pueden pasar en nuestra economía. No es un salto brusco en el tipo del cambio, o que se va a acelerar muchísimo la inflación, sino que el gran problema de nuestra economía es la demanda, el consumo ", sostuvo.

A ello sumó la lectura sobre las tasas de interés, la brecha entre tasas activas y pasivas y el canal de transmisión hacia el crédito y la inversión. Según advirtió, la demora en la recuperación y el costo del financiamiento obligan a las pymes a seguir de cerca cómo se mueven esas variables antes de comprometer recursos.

Tipo de cambio, exportaciones y escenario externo

Al analizar el frente cambiario y las perspectivas hacia el próximo año, López Calvo destacó que el peso se apreció frente a buena parte de las monedas durante el año y que las expectativas en torno al dólar conviven con el calendario electoral, los vencimientos y el ingreso de divisas. También puso la lupa en el aporte exportador -desde la energía hasta los complejos productivos- y en el contexto internacional, marcado por la evolución del petróleo y una inflación en Estados Unidos cercana al 3,7% anual que resta poder de compra a los dólares quietos. "Ahora, una vez que los dólares caigan, no nos dejen quietos, porque hay inflación de 3,7% anual. Inviértanlos", advirtió.

En ese marco, remarcó la necesidad de no atarse a un único escenario cambiario y de seguir de cerca las reservas, los vencimientos y el flujo de divisas antes de definir precios o coberturas.

Claves prácticas para la gestión de las pymes

En el tramo dedicado a la gestión diaria, López Calvo subrayó que la educación financiera aplicada a una pyme parte de ordenar qué necesita el negocio -pesos o dólares-, definir plazos y proteger el capital de trabajo. "Obviamente hay que sostener el ciclo operativo", enfatizó al remarcar la prioridad de cuidar el funcionamiento cotidiano de la empresa.

Entre las herramientas abordadas, mencionó la importancia de administrar con precisión la liquidez -evaluando alternativas de corto plazo como los fondos money market cuando resultan oportunas-, aprovechar opciones de financiamiento como las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) o el mercado de capitales para mejorar condiciones crediticias, y evitar decisiones improvisadas frente a los cambios de precios o de tipo de cambio.

Por último, sostuvo que manejar mejor las finanzas no consiste únicamente en ajustar o recortar, sino en ganar eficiencia, revisar márgenes con realismo y planificar con criterio. Con herramientas claras y lectura de contexto, concluyó, las pymes pueden anticiparse y tomar decisiones más sólidas tanto en el plano empresarial como en el personal.

"A nosotros, como sector privado, nos interesa hacer negocios, crecer y sostener el ciclo operativo de nuestras empresas", remarcó, dejando una hoja de ruta para anticiparse al nuevo escenario económico.