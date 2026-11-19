El gobernador Marcelo Orrego participó este jueves 19 de noviembre del Networking empresario de Diario de Cuyo , realizado en los jardines del medio, y aprovechó su discurso para destacar el potencial productivo de San Juan, la necesidad de fortalecer los vínculos entre los distintos sectores económicos y la importancia de generar nuevos espacios para mostrar las oportunidades de la provincia.

Con recorridos por sus instalaciones y entrega de distinciones, DIARIO DE CUYO vivió su Networking empresario

Ante empresarios, representantes de distintas instituciones y funcionarios provinciales, el mandatario agradeció la invitación y felicitó a las autoridades y al equipo de Diario de Cuyo por la organización del encuentro. Además, valoró la posibilidad de compartir una jornada que reunió actividades vinculadas con la minería, la producción, el intercambio de ideas y el desarrollo empresarial.

“Es un verdadero privilegio, un verdadero placer estar acá”, expresó al comenzar sus palabras. También agradeció especialmente a las familias de Diario de Cuyo y a quienes hicieron posible la convocatoria, a la que calificó como una propuesta interesante e importante para la provincia.

Orrego hizo referencia a la intensa agenda que había desarrollado durante la jornada, que comenzó en Mendoza, donde participó de un espacio vinculado con la sustentabilidad y la actividad minera, particularmente con la Mesa del Cobre . Luego compartió actividades con gobernadores argentinos y, posteriormente, participó en San Juan de un foro de ideas con empresarios, embajadores y agregados comerciales.

En ese contexto, destacó el trabajo que viene realizando su gestión desde 2023 para generar ámbitos de encuentro que permitan ampliar las oportunidades de desarrollo económico y comercial.

“No sólo somos minería”: la apuesta por diversificar la economía sanjuanina

Uno de los conceptos centrales del discurso del gobernador estuvo relacionado con la necesidad de ampliar la mirada sobre las posibilidades productivas de San Juan. Si bien reconoció el protagonismo que tiene la minería en el presente y el futuro provincial, remarcó que existen otros sectores con capacidad para generar inversiones, empleo y crecimiento.

“Entendiendo que la Fiesta del Sol, por supuesto, es parte integrante de nuestra identidad, es parte de nuestra idiosincrasia, pero debemos inexorablemente ponerle un poquito de condimento y generar espacios donde la gente pueda vincularse, donde tengamos oportunidad de mostrar nuestra producción, de mostrar nuestra agroindustria”, manifestó.

En esa línea, fue contundente al señalar: “No sólo somos minería, somos una provincia que tiene un enorme potencial en la economía del conocimiento, en todo lo que es el turismo y, por supuesto, en todo lo que son nuestras agroindustrias”.

El mandatario planteó que la generación de espacios de vinculación permite visibilizar las distintas actividades económicas y acercar a los sectores productivos con potenciales inversores, empresarios y representantes comerciales.

La referencia también estuvo vinculada con la decisión de incorporar nuevas propuestas a la tradicional Fiesta Nacional del Sol, con el objetivo de que el evento no sea solamente una celebración de la identidad sanjuanina, sino también una oportunidad para impulsar negocios, mostrar la producción local y generar contactos.

El futuro de San Juan y el protagonismo de los jóvenes

Durante su intervención, Orrego también destacó el foro de ideas destinado a jóvenes que se desarrolló en el marco de las actividades de la jornada. Allí, distintos expositores abordaron temas de actualidad, entre ellos inteligencia artificial y economía.

El gobernador dijo haberse sentido especialmente movilizado al observar la participación de los jóvenes y su interés por los desafíos que enfrenta la provincia.

“Poder haber pasado ese momento de ver tantos jóvenes mirando ese San Juan que queremos construir, ese San Juan del mañana, la verdad que me llena de emociones”, expresó.

La reflexión se vinculó con la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones y promover espacios donde puedan acceder a conocimientos, debatir sobre los cambios tecnológicos y pensar su futuro dentro de la provincia.

El reconocimiento a Diario de Cuyo y su aporte a la información provincial

En el tramo final de su discurso, Orrego se refirió especialmente a Diario de Cuyo y a la posibilidad de compartir el encuentro en sus instalaciones. Destacó el valor del medio como espacio de referencia para los sanjuaninos y felicitó a sus autoridades y trabajadores por la tarea periodística.

El mandatario mencionó a Pablo Dellazoppa, Juan y todo el equipo del diario, y reconoció la capacidad del medio para transmitir los acontecimientos de la provincia.

“Reconocer en ustedes siempre esa capacidad de transmitir a los sanjuaninos con tanta vehemencia y con tanta claridad, conocimiento que no es poco y, sobre todo, buena información”, sostuvo.

También valoró la apertura de las instalaciones y la posibilidad de que empresarios y autoridades conozcan de cerca el funcionamiento de la planta donde se imprimen los ejemplares.

De esta manera, el gobernador vinculó la trayectoria del medio con la importancia de mantener espacios de encuentro, comunicación y generación de vínculos entre los distintos actores de la sociedad sanjuanina.

Para cerrar, Orrego agradeció nuevamente la invitación y expresó sus deseos de que los presentes disfruten de la Fiesta Nacional del Sol, además de anticipar sus saludos por las próximas celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

“Que Dios los bendiga, muchísimas gracias”, concluyó ante los asistentes.

El discurso del gobernador se dio en una jornada que tuvo como eje el Networking Empresario, una propuesta impulsada por Diario de Cuyo para reunir al sector público y privado, reconocer la trayectoria de empresas sanjuaninas y generar nuevas oportunidades de intercambio en una provincia que busca ampliar su matriz productiva.