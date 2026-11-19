El gobernador estuvo en el Velódromo Vicente Chancay, donde más de 350 artistas preparan el espectáculo “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento”, que se presentará este viernes, sábado y domingo.

El gobernador Marcelo Orrego visitó a los artistas de la FNS.

En la cuenta regresiva para el inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el gobernador Marcelo Orrego visitó el ensayo del espectáculo central que se presentará durante las tres noches del evento en el Velódromo Vicente Chancay. Durante su recorrida, el mandatario saludó a los artistas y les entregó remeras como parte de un encuentro previo a las presentaciones.

La puesta artística lleva el nombre “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento” y tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de noviembre, desde las 21. El espectáculo está inspirado en el Parque Provincial Ischigualasto y en el período Triásico, una temática que será el eje de la propuesta escénica.

Con más de 350 artistas en escena, el show combinará teatro, ciencia, música e imaginación para llevar al público a un recorrido vinculado con la historia natural de San Juan.