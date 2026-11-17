El gobernador Marcelo Orrego recorrió las obras de ampliación de la Estación Transformadora (ET) Solar Ullum, la adecuación de la ET Albardón/Chimbas y la construcción de una nueva línea de interconexión eléctrica de 132 kV. El proyecto ya supera el 90% de avance y acumula una inversión de más de $18.000 millones , financiada íntegramente con fondos provinciales.

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La iniciativa fue proyectada, licitada y es supervisada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) , mientras que la ejecución está a cargo de la unión transitoria conformada por SIGMA S.A. y CONECTAR S.R.L. . Durante el pico de actividad, los trabajos llegaron a ocupar a más de 160 personas .

La infraestructura tendrá un impacto directo en la confiabilidad del sistema eléctrico provincial. La conexión entre ambas estaciones transformadoras permitirá contar con un nuevo recorrido para transportar energía desde los parques solares hacia zonas de alta demanda, como Chimbas y Rivadavia .

Además, la vinculación incrementará la capacidad de maniobra del Sistema Interconectado Provincial (SIP) ante eventuales interrupciones del servicio, lo que aportará mayor seguridad y alternativas de abastecimiento.

Otro de los objetivos centrales es facilitar la incorporación de 180 MW de energía solar al sistema eléctrico. Esa potencia corresponderá a dos emprendimientos fotovoltaicos: Ullum ALFA , de 50 MW y perteneciente a EPSE, y El Chaguar , de 130 MW, desarrollado por EPSE junto con Genneia. La energía podrá inyectarse tanto al sistema provincial como al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) .

Los detalles de los trabajos en Ullum y Chimbas

Uno de los frentes principales comprende la ampliación de la Estación Transformadora Solar Ullum 132/33 kV. Allí se incorporan dos nuevos transformadores de potencia de 100 MVA cada uno, que permitirán sumar una capacidad de 200 MVA.

También se encuentran en la etapa de últimos ensayos seis campos de 132 kV: cuatro destinados a líneas y dos a transformación. A su vez, finalizaron los trabajos civiles para el montaje de los equipos de playa, junto con los cañeros y las trincheras para los cables de media tensión de 33 kV.

La intervención incluyó, además, la ampliación de las salas eléctrica y de celdas, con nuevos sistemas de protección, comando, medición, señalización, alarmas y herramientas inteligentes de monitoreo y control.

En paralelo, la línea de alta tensión de 132 kV ya fue construida en su totalidad. Tiene una extensión de 18 kilómetros, configuración doble terna y está sostenida por 96 estructuras, entre postes de hormigón armado y torres metálicas con bases de gran volumen.

El tendido atraviesa sectores de sierras escarpadas e incluye un cruce sobre el río San Juan. Cuenta con conductores de 435/55 mm², sistemas de puesta a tierra y un cable de guardia OPGW con 48 fibras ópticas, que permitirá la comunicación y el tráfico de datos entre las estaciones.

El tercer frente corresponde a la ET Albardón/Chimbas, donde se realizan ampliaciones de las instalaciones, actualización de los sistemas de control e incorporación de equipamiento que se integrará a las redes existentes operadas por Naturgy.

Cuándo comenzará a funcionar la nueva infraestructura

La obra se encuentra actualmente en la etapa de precomisionamiento. En esta instancia se llevan adelante ensayos y pruebas con las instalaciones desenergizadas para comprobar la integridad física, el aislamiento y las conexiones de los equipos de media y alta tensión.

Una vez finalizada esa fase, comenzará la puesta en marcha y energización controlada por etapas. El proceso incluirá un período de aproximadamente 30 días de verificaciones, durante el cual se evaluará el funcionamiento de las dos estaciones transformadoras y de la línea en condiciones reales de operación.

En esa etapa también participará personal de los fabricantes para realizar los ensayos de garantía de los equipos. La inspección técnica está a cargo de un equipo de EPSE, encabezado por el gerente Ricardo Rubio y el subgerente Andrés Paredes, junto con personal especializado de distintas áreas de la empresa.