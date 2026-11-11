    • 11 de noviembre de 2026 - 16:20

    Marcelo Orrego entregó más de 1.900 computadoras a estudiantes de escuelas primarias y secundarias

    El Gobernador encabezó la distribución de 1.920 equipos en el complejo Cepas Sanjuaninas, en el marco del programa provincial "Maestro de América, cultivando el futuro".

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una jornada orientada a fortalecer la conectividad e integración digital en las aulas, el Gobierno de San Juan desplegó un nuevo operativo del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro” en el departamento Rivadavia. El acto de entrega se concretó en las instalaciones del complejo Cepas Sanjuaninas y estuvo liderado por el gobernador Marcelo Orrego, quien asistió acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, la ministra de Educación Silvia Fuentes, el intendente de Rivadavia Sergio Miodowsky y demás autoridades provinciales y municipales.

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    Durante el encuentro se distribuyeron un total de 1.920 computadoras portátiles destinadas a estudiantes de establecimientos educativos de gestión estatal del departamento. En el desglose de los dispositivos asignados, 1.138 unidades fueron recibidas por alumnos que cursan el quinto grado de Nivel Primario, mientras que 782 netbooks se destinarán a jóvenes de segundo año del Nivel Secundario.

    La iniciativa, impulsada de manera conjunta entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas del Ejecutivo sanjuanino, cuenta con la asistencia técnica y veeduría de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para garantizar la transparencia en los procesos de compra del equipamiento digital.

    El alcance del programa

    El alcance territorial del programa continúa expandiéndose por los distintos departamentos de la provincia. Hasta la fecha, las entregas beneficiaron a comunidades educativas de Rivadavia, Valle Fértil, Iglesia, Santa Lucía, Zonda, Ullum, Capital, Albardón, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete, Chimbas, Jáchal y Sarmiento, sumadas a las entregas previas concretadas para el nivel primario de Rawson y el otorgamiento de 3.000 computadoras para la labor docente.

    El plan integral no se limita al equipamiento tecnológico, sino que se complementa con esquemas de formación digital para educadores articulados con programas provinciales como el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”. Desde el Ejecutivo adelantaron que las próximas etapas del operativo están programadas para llevarse a cabo en 25 de Mayo, Calingasta y en escuelas secundarias de Rawson.

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