Orrego entregó 137 viviendas en Albardón y decenas de familias recibieron las llaves de su casa propia

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles la entrega de 137 viviendas en el barrio Villicum, en Albardón, donde otras tantas familias recibieron las llaves de sus nuevos hogares. El acto se concretó después de que el Gobierno provincial resolviera una obra de agua potable que mantenía pendiente la habilitación definitiva del complejo.

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Las casas ya estaban terminadas, pero no podían ser entregadas porque el barrio todavía no contaba con la conexión necesaria al servicio de agua potable. Para destrabar esa situación, Obras Sanitarias ejecutó una obra complementaria de 3.760 metros de cañería , realizada con personal y equipos propios, que permitió completar las condiciones básicas para que las familias pudieran instalarse.

Durante la entrega, Orrego estuvo acompañado por el intendente de Albardón, Juan Carlos Abarca; el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; y otras autoridades provinciales y departamentales.

Cada unidad tiene alrededor de 62 metros cuadrados y cuenta con dos dormitorios, cocina, comedor, baño y pérgola de acceso. Además, fueron diseñadas con espacio disponible para futuras ampliaciones según las necesidades de cada familia.

Las viviendas se entregaron equipadas con cocina, estufa a gas, termotanque, mesada de granito, rejas y reserva de agua. El barrio dispone además de agua potable, cloacas, gas y electricidad , mientras que las calles se encuentran enripiadas.

El complejo suma también dos espacios verdes con juegos infantiles, bancos e iluminación LED. Dentro del proyecto se contemplaron además viviendas adaptadas para personas con discapacidad motora.

“Esta es nuestra casa”

Durante el acto, Orrego puso el foco en lo que significa para cada familia acceder finalmente a una vivienda propia.

“Me pongo en el lugar de ese papá y esa mamá que entran hoy a su casa, miran por la ventana y dicen: ‘Esta es nuestra casa. Acá van a llegar nuestros hijos cuando salgan y vuelvan a un lugar seguro. Este va a ser nuestro hogar’”, expresó el gobernador.

También destacó las obras que debieron ejecutarse para completar el barrio y remarcó que las 137 viviendas cuentan ahora con todos los servicios necesarios para ser habitadas.

Familias con arraigo en Albardón

La mayoría de los adjudicatarios tiene arraigo en Albardón y desarrolla allí sus actividades laborales, principalmente vinculadas con el sector rural. La entrega permitirá que puedan permanecer en el departamento, cerca de sus trabajos, escuelas y vínculos familiares.

Ese aspecto fue uno de los puntos destacados durante la jornada, ya que el acceso a la vivienda propia evita que las familias deban trasladarse hacia otros departamentos para encontrar una solución habitacional.

Al cierre del acto, Orrego volvió a destacar la importancia del trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad. “San Juan tiene elegido un rumbo de ser una de las mejores provincias de la República Argentina, y es gracias a su gente. En los momentos difíciles, estando unidos, no hay nada que no podamos resolver”, afirmó.

Con la habilitación definitiva del barrio Villicum, las 137 familias comenzaron a recibir sus viviendas con los servicios esenciales ya operativos, después de que la conexión de agua potable permitiera completar una obra que permanecía pendiente.