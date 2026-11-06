Valle Fértil: Orrego entregó más de 300 computadoras y llevó servicios y capacitaciones a Villa San Agustín

El gobernador Marcelo Orrego desarrolló este viernes una amplia agenda en Valle Fértil, donde entregó 310 computadoras a estudiantes de Primaria y Secundaria , recorrió el operativo San Juan Cerca y participó de actividades vinculadas con capacitación laboral y proyectos de autoempleo en Villa San Agustín.

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La jornada concentró distintas áreas del Gobierno provincial en el departamento con el objetivo de acercar servicios y programas a los vecinos sin que tengan que trasladarse hacia otros puntos de San Juan. Las actividades se realizaron principalmente en la escuela Fuerza Aérea Argentina y contaron con la participación de autoridades provinciales y municipales.

Educación, asistencia para trámites y formación laboral fueron los principales ejes del recorrido. Además de la entrega de equipamiento tecnológico, vecinos pudieron acceder a prestaciones del Estado y participantes de diferentes cursos recibieron certificaciones y herramientas para comenzar a desarrollar trabajos por cuenta propia.

Uno de los principales momentos de la jornada fue la entrega de computadoras correspondiente al programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro” .

En total se distribuyeron 310 equipos entre alumnos del departamento: 152 fueron destinados a estudiantes de nivel Primario y 158 a jóvenes de Secundaria .

El programa busca ampliar el acceso a herramientas digitales y utilizarlas como soporte dentro de los procesos educativos. Con esta entrega, Valle Fértil quedó incorporado a los departamentos alcanzados por la iniciativa durante 2026.

El plan provincial también contempla equipamiento para docentes y prevé una distribución total de 3.000 computadoras para ese sector.

Durante su paso por la escuela Fuerza Aérea Argentina, Orrego también recorrió San Juan Cerca 2026, el operativo integral coordinado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

En un mismo espacio se concentraron servicios, asesoramiento y posibilidades de realizar trámites correspondientes a diferentes organismos provinciales. La propuesta apunta especialmente a facilitar el acceso en departamentos alejados del Gran San Juan.

Cursos, kits de trabajo y proyectos para generar ingresos

La agenda tuvo además un capítulo destinado a la formación laboral. Orrego participó de la entrega de certificados a vecinos que completaron capacitaciones en soldadura y electricidad dentro del programa “Aprender, Trabajar y Producir”, impulsado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Junto con las certificaciones se distribuyeron 10 kits de electricidad, destinados a brindar herramientas concretas para que quienes finalizaron la capacitación puedan comenzar a desarrollar una actividad laboral.

También se entregó un proyecto de autoempleo correspondiente al curso de mantenimiento edilicio, otra de las propuestas orientadas a facilitar la generación de ingresos mediante oficios.

La actividad incluyó además la apertura de inscripciones para tres nuevas capacitaciones y una charla informativa sobre el programa Aprender, Trabajar y Producir. La iniciativa continuará ofreciendo alternativas de formación vinculadas con oficios y herramientas destinadas a facilitar la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos en Valle Fértil.