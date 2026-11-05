    • 5 de noviembre de 2026 - 07:30

    Marcelo Orrego se reunió con YPF Luz para acelerar inversiones solares y térmicas en San Juan

    El gobernador encabezó el encuentro en Buenos Aires junto al ministro Gustavo Fernández y el CEO de la empresa, Martín Mandarano, para definir los próximos pasos de los proyectos energéticos en la provincia.

    Marcelo Orrego se reunió con YPF Luz para acelerar inversiones solares y térmicas en San Juan.
    Marcelo Orrego se reunió con YPF Luz para acelerar inversiones solares y térmicas en San Juan.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles una reunión de trabajo con directivos de YPF Luz en la Casa de San Juan en Buenos Aires. Durante el encuentro se repasó la cartera de inversiones de la compañía en la provincia, con foco en la generación de energía solar fotovoltaica y térmica, y se definieron los pasos a seguir para acelerar los proyectos.

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    Junto al mandatario estuvo el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. Por parte de la empresa participaron su CEO, Martín Mandarano, y la gerente senior de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, Mariana Iribarne.

    Sobre el rol del Estado provincial, Orrego destacó que “San Juan tiene el sol, el territorio y un Estado que acompaña”. Y agregó: “Nuestro trabajo es articular para que las inversiones se concreten, generen empleo sanjuanino y le den a la provincia la energía que necesita para crecer”.

    En la misma línea, el ministro Fernández enfatizó que “cada inversión en energía es una inversión en producción”. Además, sostuvo: “Queremos que los proveedores, los trabajadores y las pymes sanjuaninas formen parte de este crecimiento”.

    La reunión se enmarcó en las operaciones que YPF Luz desarrolla en el departamento Iglesia a través del Parque Solar Zonda, un complejo que suministra energía renovable a industrias del país y contempla futuras etapas de ampliación.

    Durante la conversación se subrayó que contar con mayor disponibilidad energética es un factor indispensable para fortalecer el crecimiento de la minería, la industria, el agro y los servicios sanjuaninos. En ese sentido, el Gobierno provincial se consolida como articulador entre la empresa, la infraestructura local y los organismos nacionales para el seguimiento de la agenda de trabajo.

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