Marcelo Orrego se reunió con YPF Luz para acelerar inversiones solares y térmicas en San Juan.

El gobernador encabezó el encuentro en Buenos Aires junto al ministro Gustavo Fernández y el CEO de la empresa, Martín Mandarano, para definir los próximos pasos de los proyectos energéticos en la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este miércoles una reunión de trabajo con directivos de YPF Luz en la Casa de San Juan en Buenos Aires. Durante el encuentro se repasó la cartera de inversiones de la compañía en la provincia, con foco en la generación de energía solar fotovoltaica y térmica, y se definieron los pasos a seguir para acelerar los proyectos.

Junto al mandatario estuvo el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández. Por parte de la empresa participaron su CEO, Martín Mandarano, y la gerente senior de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, Mariana Iribarne.

Sobre el rol del Estado provincial, Orrego destacó que “San Juan tiene el sol, el territorio y un Estado que acompaña”. Y agregó: “Nuestro trabajo es articular para que las inversiones se concreten, generen empleo sanjuanino y le den a la provincia la energía que necesita para crecer”.

En la misma línea, el ministro Fernández enfatizó que “cada inversión en energía es una inversión en producción”. Además, sostuvo: “Queremos que los proveedores, los trabajadores y las pymes sanjuaninas formen parte de este crecimiento”.

La reunión se enmarcó en las operaciones que YPF Luz desarrolla en el departamento Iglesia a través del Parque Solar Zonda, un complejo que suministra energía renovable a industrias del país y contempla futuras etapas de ampliación.