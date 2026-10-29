Orrego destacó en Rosario que San Juan obtuvo más de US$1.000 millones para invertir en infraestructura, agua y viviendas

El gobernador Marcelo Orrego participó en Rosario de las Rondas de Negocios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) , un encuentro que reunió a autoridades nacionales, gobernadores y empresas vinculadas con grandes proyectos productivos.

La delegación sanjuanina contó con la presencia de más de 80 empresas locales , que tuvieron la oportunidad de vincularse con proveedores y operadoras mineras de distintas provincias.

La jornada de apertura contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anfitrión del encuentro. También asistieron mandatarios de provincias como Córdoba, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Entre Ríos, Río Negro y Corrientes.

Uno de los momentos centrales de la agenda fue el panel de gobernadores de provincias mineras, denominado “La minería como vector de desarrollo regional”, que tuvo como moderador al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

Durante su intervención, Orrego puso el foco en la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la actividad minera y destacó que San Juan consiguió más de US$1.000 millones para invertir en obras viales, logística, infraestructura eléctrica, agua y viviendas.

El mandatario provincial remarcó que el desarrollo minero requiere inversiones que trasciendan los proyectos extractivos y generen condiciones para ampliar la actividad económica en el territorio. En ese sentido, señaló la importancia de mejorar la conectividad y los servicios para acompañar las futuras inversiones.

Uno de los ejes de su exposición fue la necesidad de garantizar que el crecimiento de la minería tenga un impacto directo en las comunidades sanjuaninas, mediante la creación de puestos de trabajo y el fortalecimiento de las empresas locales.

“Las empresas mineras tienen derecho a obtener ganancias, pero los gobiernos provinciales y la sociedad también aspiran a tener beneficios de la generación de empleo y el agregado de valor local que evite el desarraigo y consolide los acuerdos sociales”, sostuvo Orrego.

Más de 80 empresas sanjuaninas participaron de las rondas

La delegación empresarial de San Juan tuvo un papel destacado en las rondas de negocios, donde más de 80 firmas locales establecieron contactos con proveedores de otras regiones y operadoras mineras que desarrollan proyectos en la provincia y en otros puntos del país.

El objetivo de estos encuentros es generar oportunidades comerciales, ampliar las redes de proveedores y facilitar la incorporación de empresas nacionales a las cadenas de valor de los grandes proyectos de inversión.

Para San Juan, la participación representa una oportunidad de fortalecer el entramado productivo vinculado con la minería y mejorar las posibilidades de que las firmas locales accedan a contratos y servicios asociados con el crecimiento de la actividad.

Mesa Federal Minera y acuerdos para el sector

En el marco de la jornada también se realizó una reunión de la Mesa Federal Minera, con la participación de autoridades nacionales, gobernadores y representantes de cámaras empresariales.

Durante el encuentro se firmó un acta de intención orientada a consolidar el desarrollo de la minería en la Argentina, en un contexto en el que las inversiones en proyectos de gran escala y la articulación con proveedores nacionales ocupan un lugar central en la agenda del sector.

La participación de Orrego y de las empresas sanjuaninas se inscribe en la estrategia provincial de promover inversiones, fortalecer la infraestructura y ampliar las oportunidades para los proveedores locales. El desafío, según el planteo del gobernador, es que el crecimiento minero se traduzca también en empleo, desarrollo empresarial y mayor valor agregado dentro de San Juan.