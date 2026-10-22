Marcelo Orrego encabezó el lanzamiento de la maratón y caminata "Juntas contra el cáncer de mama"

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , encabezó el lanzamiento oficial de la maratón y caminata “Juntas contra el cáncer de mama” , acompañado por autoridades de la Fundación Sanatorio Argentino . La iniciativa, organizada de manera articulada entre el Gobierno de San Juan y la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, convocará a toda la comunidad este sábado 24 de octubre para promover la concientización sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

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Durante la presentación estuvieron presentes la intendenta de la Capital, Susana Laciar ; el ministro de Salud, Amilcar Dobladez ; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero ; y el referente de la Fundación Sanatorio Argentino, Carlos Buteler , junto a demás autoridades provinciales y municipales.

Bajo el lema “Crear conciencia es la meta” , la jornada tendrá como punto de concentración y encuentro el Museo de la Historia Urbana , ubicado en calle 25 de Mayo Oeste 1128, Capital. La participación será libre y gratuita para personas de todas las edades, incluyendo actividades especiales para niños y adultos.

Durante el acto de presentación, el gobernador Marcelo Orrego destacó: “Más que correr o caminar, este evento nos permite encontrarnos en sentimientos comunes como el amor, la esperanza y, fundamentalmente, la lucha por la vida. La prevención, la contención y la concientización son pilares fundamentales, y por eso es importante contar con la infraestructura y los recursos humanos necesarios para garantizar el acceso a la salud. Estoy convencido de que la articulación entre el sector público y el privado, trabajando juntos y con compromiso, nos permitirá obtener mejores resultados en la prevención y el cuidado de la vida”.

La acreditación y entrega de kits comenzará a las 8:00 horas . La actividad incluirá diferentes instancias según la categoría:

Categoría Kids: Concentración a las 9:00 horas , con largada prevista para las 9:15 .

Maratón y Caminata General: Largada oficial a las 10:00 horas .

Cierre del evento: Previsto para las 12:00 horas.

Inscripción, entrega de remeras y kits

La inscripción es gratuita y no cuenta con cupo máximo. Sin embargo, para los primeros inscriptos se disponer de remeras oficiales del evento:

Los primeros 4.000 inscriptos de la categoría general recibirán su remera alusiva.

En la categoría Kids, se entregarán remeras a los primeros 500 niños inscriptos.

El retiro de remeras se realiza de manera presencial en el tráiler de la Fundación Sanatorio Argentino, ubicado en San Luis 432 Oeste, Capital, desde el martes 20 hasta el viernes 23 de octubre, en horario de 8:30 a 12:30. En el caso de los menores que participen en la categoría Kids, el retiro del dorsal debe ser concretado por un adulto responsable en el mismo lugar y horario.

Concientización y prevención como pilar

Esta propuesta se enmarca en las acciones provinciales de concientización para fortalecer el cuidado de la salud y acercar información clave a la sociedad. La realización de controles médicos periódicos y el acceso oportuno a la atención sanitaria resultan indispensables para favorecer la detección precoz del cáncer de mama y mejorar significativamente las posibilidades de tratamiento y cura.

A través de los ministerios de Salud y de Turismo, Cultura y Deportes, el Gobierno de San Juan acompaña una convocatoria que combina el deporte y la participación comunitaria para reforzar un mensaje central: la detección temprana y el compromiso colectivo salvan vidas.