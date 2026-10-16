En una disertación federal, Orrego remarcó el potencial minero de San Juan y su rol clave en la transición energética global

El gobernador Marcelo Orrego destacó el potencial minero de San Juan y los desafíos de infraestructura que deberá afrontar la provincia ante el crecimiento de la actividad durante las próximas décadas . Lo hizo este viernes en Buenos Aires, durante la 2ª Cumbre Federal de Logística 2026, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde advirtió que las proyecciones anticipan un flujo de transporte pesado de gran magnitud, con un camión de alto porte cada 46 segundos.

Santilli se reunió con Marcelo Orrego en Casa Rosada y repasaron las obras de la Ruta 40

Durante su participación en el panel Desafíos logísticos para la cadena de valor minera, el mandatario puso el foco en la necesidad de mejorar las rutas, ampliar la capacidad energética y agilizar los procesos administrativos para acompañar el desarrollo productivo. En ese contexto, remarcó que seis de los diez proyectos de cobre de la Argentina se encuentran en San Juan, una concentración que posiciona a la provincia como un actor estratégico en la transición energética global.

"San Juan tiene un 73% de montañas. De los diez proyectos de cobre de la Argentina, seis están en San Juan. Gran parte de lo que viene se encuentra en la provincia, por lo tanto, nos exige una mejor infraestructura. No esperamos que el problema se resuelva solo, tenemos que salir a trabajar y solucionar", afirmó Orrego.

El gobernador compartió el panel con referentes del sector productivo e industrial, entre ellos Javier Martínez Álvarez, vicepresidente institucional de Techint; Belén Daghero, gerente de Asuntos Corporativos e Impacto Social de Holcim; Carlos Carrillo, principal asesor de Asuntos Externos de Rio Tinto; y José Alioto, responsable de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Glencore.

Uno de los ejes de la exposición fue el financiamiento de la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento minero. En ese sentido, Orrego destacó el entendimiento alcanzado en torno al proyecto Vicuña, que contempla US$250 millones destinados al desarrollo eléctrico y vial.

"Fue muy importante el acuerdo por el proyecto Vicuña, que son 250 millones de dólares que van destinados justamente al desarrollo eléctrico y vial, no solamente para la minería, sino también para avanzar en nuestras industrias y favorecer el turismo", sostuvo el mandatario.

También se refirió a la colocación del Bono San Juan, cuyos fondos serán destinados a obras viales prioritarias. Según explicó, la Legislatura había autorizado una emisión por US$600 millones, pero la operación recibió ofertas por más de US$1.030 millones.

"Teníamos una autorización por la Legislatura de 600 millones de dólares y el día que se emitió el bono pudimos colocar por más de 1.030 millones, un 72% más de lo previsto. Con ese vamos a financiar la obra de la Ruta 40 Norte", señaló.

La infraestructura vial y eléctrica aparece como uno de los principales desafíos para la provincia ante la expansión de los proyectos mineros. El incremento del transporte de cargas, la necesidad de conectar los emprendimientos con los centros productivos y las posibilidades de salida hacia mercados internacionales exigen inversiones que acompañen el ritmo de crecimiento de la actividad.

Digitalización del Estado y emergencia hídrica

Orrego también planteó la necesidad de modernizar la administración pública para reducir los tiempos de los trámites vinculados con la actividad económica, sin resignar los controles correspondientes.

"Avanzamos en toda la digitalización estatal. Lo que hicimos es tratar de achicar todo tipo de tiempos sin dejar de hacer ningún control, para que el trámite sea mucho más rápido y no sea pesado", explicó.

Otro de los puntos abordados fue la situación hídrica de San Juan y la necesidad de intervenir en la infraestructura destinada a la distribución del agua para la producción. El gobernador recordó que la provincia atraviesa una emergencia hídrica y señaló la dimensión de los trabajos pendientes sobre la red de canales.

"Estamos atravesando una emergencia hídrica. Tenemos 3.000 kilómetros de canales primarios en la provincia y necesitamos intervenir sobre eso", afirmó.

La disponibilidad de agua constituye una variable central para el desarrollo productivo sanjuanino, tanto por las necesidades de la actividad agrícola como por la planificación de las inversiones industriales y mineras.

El compromiso social como condición para el desarrollo minero

En el tramo final de su exposición, el mandatario hizo hincapié en la relación entre la actividad minera y las comunidades. Planteó que el desarrollo del sector requiere infraestructura, energía y una participación social sostenida.

"Para que haya minería necesitas caminos, necesitas energía, es una necesidad y por supuesto trabajar día a día para que haya un compromiso social. Yo ya no hablo más de licencia social, sino de compromiso social, que la gente realmente crea en lo que estamos haciendo", expresó.

La definición se produjo en un contexto en el que los proyectos de cobre y litio ganan protagonismo en la agenda productiva nacional, impulsados por la demanda internacional de minerales vinculados con la transición energética.

Una cumbre federal con foco en la logística

La 2ª Cumbre Federal de Logística 2026 se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires bajo el lema Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal. El encuentro, organizado por el CFI a través de su Programa de Desarrollo de Proveedores, reunió a gobernadores, funcionarios, empresarios y especialistas para analizar las necesidades del sistema logístico argentino.

La discusión estuvo atravesada por los desafíos que plantea la expansión de la minería y otras cadenas productivas, que requieren rutas en condiciones adecuadas, corredores bioceánicos eficientes y conexiones competitivas con los puertos internacionales.

En ese escenario, San Juan busca consolidar su posición como provincia productora de minerales estratégicos. Las proyecciones de transporte expuestas por Orrego ponen de relieve la dimensión de las inversiones que serán necesarias para acompañar el crecimiento de la actividad y mejorar la conectividad con el resto del país y los mercados externos.