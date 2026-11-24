El gobernador Marcelo Orrego puso en marcha una de las reformas institucionales con mayor impacto político de cara a las elecciones de 2027. Este martes 24 de noviembre envió a la Cámara de Diputados un proyecto para aprobar un nuevo Código Electoral Provincial, una iniciativa de 198 artículos que modifica las reglas para organizar los comicios, elegir candidatos y competir por los principales cargos de San Juan. El texto propone un cambio significativo en la forma de votar, con la incorporación de la Boleta Única de Sufragio en papel, y redefine el funcionamiento de las internas partidarias, que dejarán de estar sujetas a un esquema obligatorio común para todas las fuerzas políticas.

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La iniciativa, que lleva la firma del Gobernador, busca reemplazar integralmente la Ley 2348-N. Aunque deberá atravesar el tratamiento legislativo, el proyecto establece un nuevo esquema que, de prosperar tal como fue presentado, tendrá incidencia directa en la ingeniería electoral de los partidos y frentes que buscarán disputar el poder provincial y municipal en 2027.

El cambio más visible estará en el cuarto oscuro. El sistema tradicional de boletas partidarias será reemplazado por una única papeleta de papel que reunirá a todas las agrupaciones políticas que hayan oficializado candidatos. Cada espacio tendrá una fila y los cargos estarán separados en columnas. El elector podrá marcar una opción por lista completa o seleccionar candidatos de distintas fuerzas para cada categoría, lo que habilitará el corte de boleta.

La boleta provincial incluirá las categorías de gobernador y vicegobernador, diputados proporcionales y diputados departamentales. En tanto, cuando coincidan las elecciones provinciales y municipales, habrá una segunda papeleta, independiente, para intendentes y concejales.

El diseño contempla fotografías de determinados candidatos, símbolos partidarios y un código QR, de barras u otro mecanismo digital para acreditar la autenticidad del instrumento. También se prevé la publicación de las listas completas en afiches dentro de los lugares de votación. El Tribunal Electoral Provincial tendrá a su cargo la confección y oficialización, mientras que el Poder Ejecutivo afrontará los costos de impresión.

Internas a medida de cada partido

Otro de los cambios centrales está en la selección de candidatos. El proyecto incorpora un mecanismo denominado ELIGE (Elección Libre e Interna, Genuina y Equitativa), que permitirá a las agrupaciones políticas resolver sus candidaturas mediante elecciones internas abiertas o cerradas.

La modalidad quedará determinada por las cartas orgánicas partidarias, las actas constitutivas y las decisiones de las alianzas o frentes, siempre que respeten las normas internas de los partidos que los integran. De esta manera, no habrá una primaria obligatoria y uniforme para todas las fuerzas, sino que cada espacio podrá establecer su propio mecanismo.

Las internas deberán ser financiadas por las agrupaciones políticas y se realizarán el domingo anterior a la fecha prevista para la presentación de candidatos. Además, el proyecto fija un esquema de avales para las precandidaturas: deberán contar con el respaldo de al menos el 2 por mil del padrón general del distrito, con un máximo de 1.500 adhesiones, o del 2% del padrón de afiliados de la agrupación o alianza, también con un tope de 1.500.

La iniciativa incluye una restricción para quienes participen de estas contiendas: no podrán luego ser candidatos de otra agrupación política. Tampoco se permitirá que una misma persona compita simultáneamente por distintas fuerzas o cargos.

Más requisitos para las listas

El nuevo Código también establece condiciones para la presentación de candidaturas. Los postulantes deberán acompañar una declaración jurada individual con sus datos personales, último domicilio electoral, redes sociales oficiales y manifestación de no estar alcanzados por inhabilitaciones legales.

En materia de representación, se mantiene la paridad de género para las listas legislativas provinciales y municipales, con integración intercalada y consecutiva desde el primer titular hasta el último suplente.

Hay una disposición que puede tener consecuencias en el armado de los frentes electorales: las agrupaciones que presenten una fórmula para gobernador y vice deberán nominar también listas completas de diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales en la totalidad de las secciones electorales habilitadas. Esto supone una exigencia de cobertura territorial para los espacios que pretendan competir por la Gobernación.

Los plazos y las reglas de campaña

El proyecto fija un calendario con plazos concretos. Las elecciones generales deberán realizarse entre 60 y 250 días antes de la finalización de los mandatos, mientras que el Poder Ejecutivo tendrá que convocarlas con una anticipación mínima de 100 días. Las alianzas deberán inscribirse 85 días antes de los comicios.

La realización conjunta de las elecciones provinciales y municipales con las nacionales estará permitida, aunque no será obligatoria.

En cuanto a la campaña, el Código establece que comenzará 35 días antes de la elección y finalizará 48 horas antes del inicio de la votación. También prohíbe al Gobernador realizar propaganda sobre obras de gobierno durante los 15 días previos a los comicios.

Multas por noticias falsas y videos hechos con IA

Uno de los capítulos que puede abrir una discusión particular es el referido a la difusión de información falsa y la manipulación de imágenes. El proyecto contempla multas de entre 10.000 y 100.000 unidades tributarias para quienes generen o difundan contenidos manifiestamente falsos sobre autoridades electorales, candidatos o personas vinculadas a las agrupaciones políticas, con la finalidad de incidir en el resultado electoral.

La sanción se eleva a un rango de entre 15.000 y 150.000 unidades tributarias cuando se trate de contenidos audiovisuales engañosos manipulados mediante inteligencia artificial u otros medios, con hechos o declaraciones falsos o descontextualizados.

Además, el Tribunal Electoral podrá ordenar la rectificación de esos contenidos en el mismo medio o plataforma en el que fueron difundidos, dentro de las 24 horas de notificada la resolución. El incumplimiento podrá derivar en multas adicionales y las sanciones podrán incrementarse hasta un 100% en determinadas circunstancias agravantes.

La regulación alcanza expresamente a medios gráficos, audiovisuales, digitales y redes sociales, por lo que será uno de los puntos que seguramente concentrará atención durante el debate legislativo.

Una autoridad electoral permanente

La reforma también reorganiza la estructura encargada de controlar los comicios. El Tribunal Electoral Provincial será un organismo permanente integrado por dos miembros de la Corte de Justicia, designados mediante sorteo público, y el Fiscal General de la Corte. Sus integrantes tendrán mandatos de cuatro años.

Entre sus atribuciones estarán la oficialización de candidaturas, la fiscalización de los partidos, la organización de los comicios, la administración de la Boleta Única, el escrutinio definitivo y la resolución de controversias electorales.

El proyecto prevé una Secretaría Electoral propia, con un secretario, tres prosecretarios y personal administrativo. Sin embargo, reconoce que la estructura no estará necesariamente disponible desde el primer momento: hasta que el organismo tenga los recursos suficientes, podrá recurrir a convenios con la Justicia nacional, el Poder Judicial provincial y otros organismos. El Poder Ejecutivo deberá garantizar los recursos humanos y materiales necesarios durante esa etapa.

Qué pasa con las bancas y los municipios

En materia de representación legislativa, la propuesta conserva el esquema actual. Cada departamento seguirá eligiendo un diputado departamental por simple mayoría de votos. En paralelo, los diputados proporcionales se distribuirán tomando a San Juan como distrito único, a razón de uno cada 40.000 habitantes, con un piso del 3% de los votos válidos para ingresar al reparto. La asignación se realizará mediante el sistema de cocientes sucesivos, conocido como D'Hondt.

En los municipios, los intendentes continuarán siendo elegidos por simple pluralidad de sufragios. Los concejos deliberantes tendrán cinco integrantes como base, a los que se sumará uno por cada 15.000 habitantes, con representación proporcional.

También se contempla la participación de extranjeros en elecciones municipales, siempre que sean mayores de 18 años y acrediten más de dos años de residencia real, inmediata y continua en el departamento al momento de inscribirse en el padrón.