El Reino Unido anunció una inversión de 18 millones de libras esterlinas, cerca de US$23 millones , para reforzar la seguridad de sus territorios de ultramar, entre los que Londres incluye a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

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La medida fue comunicada en una semana especialmente sensible para la disputa del Atlántico Sur. Este sábado 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá pronunciarse sobre el pedido argentino de medidas provisionales para intentar frenar avances del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

El anuncio británico, sin embargo, no menciona a la Argentina ni presenta la inversión como una respuesta directa al reclamo por Malvinas . El comunicado oficial señala que el financiamiento estará destinado al conjunto de los territorios de ultramar y tendrá como objetivo enfrentar al crimen organizado, la violencia y otras amenazas emergentes.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, los fondos se utilizarán para fortalecer capacidades de policía, justicia penal, sistemas penitenciarios, seguridad marítima y ciberseguridad , además de mejorar el intercambio de información y la cooperación entre los distintos territorios.

El canciller británico, Ed Miliband , sostuvo que el nuevo esquema busca aumentar la protección frente a amenazas que van desde el crimen organizado y los ataques informáticos hasta la actividad de lo que el Gobierno británico denomina “Estados hostiles”.

La inversión fue presentada durante el Consejo Ministerial Conjunto que se desarrolla en Londres entre el 23 y el 26 de noviembre, con representantes de los territorios administrados por el Reino Unido. En ese marco también participan autoridades de las islas bajo control británico en el Atlántico Sur.

Un anuncio a días de una decisión clave por Sea Lion

El contexto le suma peso político al anuncio. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, confirmó que este sábado 28 de noviembre a las 12 dará a conocer su resolución sobre las medidas provisionales solicitadas por la Argentina contra el Reino Unido.

Buenos Aires pidió al tribunal que ordene adoptar medidas para impedir nuevos trabajos de perforación y la instalación de infraestructura destinada a la explotación vinculada con Sea Lion, un proyecto hidrocarburífero desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre.

El Gobierno argentino había iniciado en septiembre un procedimiento arbitral bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sostuvo que busca impedir la explotación unilateral de hidrocarburos en áreas cuya soberanía se encuentra en disputa.

El Reino Unido, por su parte, rechaza la posición argentina y sostiene que las islas bajo su administración tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales. Durante las audiencias ante el tribunal también cuestionó el alcance de la jurisdicción planteada por Buenos Aires.

La disputa volvió a escalar en los últimos meses

La controversia por los recursos naturales del Atlántico Sur sumó nuevos episodios durante 2026. En octubre, Londres anunció medidas para proteger a empresas británicas frente a sanciones argentinas relacionadas con actividades económicas desarrolladas en las islas.

Argentina, en tanto, reiteró que existe una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y reclamó nuevamente la reanudación de negociaciones bilaterales.

La Cancillería también destacó a comienzos de noviembre un comunicado de la Cumbre Iberoamericana que volvió a reclamar una solución negociada y pidió evitar medidas unilaterales relacionadas con la exploración y explotación de recursos naturales en el área en disputa.

La próxima fecha marcada en rojo será el sábado 28 de noviembre, cuando el tribunal internacional comunique si acepta o rechaza las medidas provisionales solicitadas por la Argentina respecto del proyecto Sea Lion.