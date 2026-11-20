A casi diez años del referéndum que marcó la salida británica de la Unión Europea (UE), el Reino Unido y el bloque europeo dieron un paso hacia la reconstrucción de sus vínculos. Este viernes, en Bruselas, ambas partes sellaron una serie de acuerdos para profundizar la cooperación económica, comercial, educativa y política, en un contexto internacional marcado por nuevos desafíos geopolíticos.

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El primer ministro británico, Andy Burnham , calificó el entendimiento como un "acuerdo histórico", mientras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , consideró que la cumbre representa un "punto de inflexión" en la relación bilateral.

"Es un buen día para el Reino Unido y para Europa", afirmó Burnham, quien sostuvo que el escenario internacional cambió desde 2016 y que los países que comparten valores e intereses necesitan trabajar juntos frente a los desafíos actuales.

Entre los principales compromisos se destacan un acuerdo sanitario y fitosanitario para reducir los controles fronterizos sobre productos agroalimentarios británicos, la creación de un programa de movilidad juvenil y la vinculación de los mercados de emisiones de carbono. También se establecieron mecanismos para ampliar la cooperación en defensa, seguridad, energía, transformación digital y lucha contra la inmigración irregular.

Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de un programa de movilidad juvenil que permitirá que hasta 100.000 ciudadanos británicos y otros 100.000 europeos puedan residir en el territorio de la otra parte durante un período de hasta tres años .

A esto se suma el regreso del Reino Unido al programa de intercambio universitario Erasmus, a partir del próximo año. La medida permitirá recuperar una herramienta de cooperación educativa que había quedado interrumpida tras el Brexit.

"Viejos amigos vuelven a dar un nuevo impulso a su amistad", expresó Von der Leyen, quien destacó la interdependencia económica y los vínculos sociales entre ambas partes. "Nuestras economías están profundamente interconectadas. Nuestros pueblos comparten vínculos extraordinarios. El éxito de cada una de las partes es también el éxito de la otra", agregó.

En el plano comercial, el acuerdo sanitario permitirá reducir los controles fronterizos sobre alimentos a partir del 1 de marzo de 2028. Por otra parte, la vinculación de los mercados de carbono busca evitar la aplicación de aranceles fronterizos relacionados con las emisiones y facilitar el intercambio comercial.

Sin embargo, las negociaciones no lograron resolver una de las cuestiones más sensibles: las tasas universitarias que deben pagar los estudiantes europeos en el Reino Unido. La Unión Europea pretende que sean equiparadas a las que abonan los ciudadanos británicos. Por ese motivo, ambas partes acordaron extender durante seis meses las conversaciones para alcanzar un entendimiento complementario.

El acercamiento diez años después del Brexit

La cumbre representa una apuesta política del Gobierno de Burnham, que llegó al poder en julio e impulsó desde entonces un acercamiento con el bloque europeo. Aunque el primer ministro llegó a plantear la posibilidad de un eventual regreso del Reino Unido a la UE, esa alternativa no formó parte de las negociaciones y continúa siendo una perspectiva lejana.

Al finalizar el encuentro, el mandatario anunció que el próximo año comenzará un "proceso informal de reflexión" con los 27 Estados miembros para definir el futuro de las relaciones bilaterales. También reconoció que los acuerdos alcanzados representan probablemente el límite de lo que su Gobierno podrá conseguir durante la actual legislatura, debido al tiempo que demandará su implementación.

El cambio de postura encuentra respaldo en una transformación de la opinión pública británica. Según las encuestas mencionadas por Burnham, tres cuartas partes de los ciudadanos apoyan el fortalecimiento de los vínculos con Europa, después de una década atravesada por dificultades económicas y consecuencias políticas y comerciales de la salida del bloque.

El contexto internacional también contribuyó al acercamiento. La guerra en Ucrania, el respaldo europeo a Kiev frente a Rusia y las crecientes diferencias entre los gobiernos europeos y la administración de Donald Trump modificaron el escenario geopolítico respecto del que existía cuando se produjo el Brexit.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebró la voluntad de acercamiento y aseguró que la UE continúa abierta a mantener la relación más estrecha posible con el Reino Unido. Sin embargo, recordó que cualquier avance deberá respetar los principios fundamentales del bloque, entre ellos las cuatro libertades del mercado único y el equilibrio entre derechos y obligaciones.

Las críticas de Nigel Farage al acercamiento con Europa

El entendimiento también generó cuestionamientos políticos dentro del Reino Unido. Nigel Farage, líder del partido Reform UK y uno de los principales impulsores del Brexit, criticó la decisión de Burnham y lo acusó de dejarse llevar por Bruselas debido a su falta de experiencia.

"Dejó salir al genio de la botella, y creo que se va a sorprender muchísimo por la reacción que va a recibir", advirtió el dirigente ante periodistas en Bruselas.

De esta manera, a diez años del referéndum que redefinió la relación del Reino Unido con Europa, los nuevos acuerdos abren una etapa de mayor cooperación entre Londres y Bruselas, aunque sin modificar formalmente las condiciones de la salida británica del bloque.