Los presidentes Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping protagonizaron este jueves una reunión inédita en China, que reunió por primera vez en una cumbre trilateral a los mandatarios de las tres principales potencias nucleares del mundo. El encuentro se desarrolló en la ciudad de Shenzhen y estuvo atravesado por los conflictos internacionales, las tensiones geopolíticas y la posibilidad de avanzar en acuerdos para reducir los arsenales atómicos.

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La reunión se extendió durante aproximadamente una hora y 20 minutos en el complejo Kylin Villa, en paralelo al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Xi calificó la convocatoria como un acontecimiento de “importancia histórica trascendental”, mientras que Trump celebró la posibilidad de que los tres países trabajen juntos. “Estamos haciendo historia”, afirmó el presidente estadounidense.

Uno de los ejes centrales fue el desarme nuclear . Trump sostuvo que Estados Unidos, Rusia y China tienen una posición privilegiada para discutir una reducción de sus respectivos arsenales y disminuir el riesgo de que estas armas lleguen a utilizarse.

“Estamos en capacidad de dialogar sobre cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas”, expresó el mandatario norteamericano.

También reconoció las dificultades que implica avanzar en esa dirección para los gobiernos que cuentan con armamento atómico. Sin embargo, insistió en la necesidad de establecer mecanismos de cooperación para evitar una escalada nuclear.

Por su parte, Xi Jinping advirtió sobre la necesidad de impedir una guerra nuclear y planteó que las tres potencias deben asumir responsabilidades en materia de estabilidad internacional.

Qué dijeron sobre la guerra en Ucrania

La situación de Ucrania también apareció entre los asuntos abordados por los mandatarios. Trump manifestó su expectativa de que tanto Washington como Moscú encuentren condiciones para avanzar hacia el final de la guerra.

“Creo que él (Putin) y yo esperamos que el otro bando quiera ver el fin de la guerra”, sostuvo el presidente estadounidense.

Putin, en tanto, destacó que los tres países tienen intereses compartidos en la resolución de los conflictos regionales y mencionó expresamente la guerra entre Rusia y Ucrania.

El líder ruso habló de la responsabilidad de las grandes potencias de “mantener la paz” y consideró que existe margen para trabajar en una salida diplomática. No obstante, la presencia de los tres mandatarios no implica por sí misma un acuerdo concreto sobre el conflicto.

Otro de los puntos mencionados por Trump fue Irán. El presidente estadounidense insistió en que ese país no debe desarrollar armas nucleares y planteó la necesidad de combatir la proliferación atómica a escala internacional.

El acercamiento entre Trump, Putin y Xi antes de la cumbre

La reunión trilateral estuvo precedida por encuentros bilaterales y gestos diplomáticos entre los protagonistas. Antes de sentarse los tres en la misma mesa, Trump mantuvo conversaciones por separado con Putin y Xi Jinping.

Al encontrarse con el presidente ruso, Trump lo saludó con un apretón de manos y lo llamó “mi amigo”. También destacó el vínculo que mantienen desde hace años y manifestó su expectativa de que el acercamiento permita alcanzar resultados positivos.

Con Xi, en tanto, el mandatario estadounidense describió la relación como “excepcional”. Entre los temas económicos, adelantó que buscaría impulsar mayores compras chinas de productos agrícolas estadounidenses, especialmente soja.

Además, ambos mencionaron el interés compartido en garantizar la circulación de energía por el estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Irán.

El presidente chino había recibido personalmente a Trump en el aeropuerto internacional de Bao’an, en Shenzhen, en un gesto protocolar poco habitual. La bienvenida incluyó un abrazo al pie del avión.

Por otro lado, Xi y Putin mantuvieron una reunión bilateral de más de dos horas, durante la cual defendieron la construcción de un orden internacional multipolar y destacaron la relación estratégica entre sus países.

“Los vínculos entre China y Rusia se han mantenido firmes como una roca ante todas las adversidades”, afirmó Xi, según la transcripción difundida por la agencia rusa TASS.

La cumbre se desarrolló en un escenario de preocupación internacional. Ucrania, los países europeos y Taiwán siguen de cerca los movimientos de las tres potencias, ante la posibilidad de que sus conversaciones tengan consecuencias sobre los principales conflictos y equilibrios geopolíticos.

El encuentro marcó un antecedente diplomático sin precedentes, aunque todavía no se tradujo en anuncios de acuerdos concretos sobre el desarme nuclear o el fin de la guerra en Ucrania.