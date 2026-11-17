Los líderes mundiales se reunirán en Shenzhen para debatir sobre la seguridad internacional y la proliferación nuclear, excluyendo el conflicto ucraniano de la agenda oficial.

Compartir







La Casa Blanca y el Kremlin confirmaron la celebración de una cumbre inédita entre los presidentes Oriente Medio, Xi Jinping y Vladimir Putin, que tendrá lugar el próximo jueves en Shenzhen, China. El encuentro se desarrollará al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La reunión trilateral, que se venía especulando desde hace semanas, tiene como temas centrales la guerra en Oriente Medio y la discusión sobre la reducción del arsenal de armas nucleares a nivel global. Sin embargo, el conflicto en Ucrania quedará fuera de la agenda formal de la cumbre.

Según declaraciones de Olivia Wales, portavoz de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense expresó su preocupación por la proliferación nuclear, considerándola “muy peligrosa”. Un funcionario estadounidense aclaró que, si bien se conversará sobre Irán, las negociaciones sobre Ucrania se mantienen por canales diplomáticos alternativos con Kiev y Moscú, ya que China “no forma parte de esa vía”.

Claves de la cumbre de Donald Trump en Asia El evento marcará un nuevo paso en el regreso a la escena internacional de Vladimir Putin, aislado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022. La cumbre también representa una oportunidad política para los tres líderes, consolidando la influencia de China y el vínculo de Trump con ambos mandatarios.

La reunión se realizará en el marco de la 33ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que reúne a 21 economías de la región en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre. Este foro es uno de los principales eventos de diálogo y cooperación económica del mundo. La cumbre trilateral de los líderes de las principales potencias nucleares se produce en un momento delicado para las relaciones internacionales, especialmente tras la expiración del tratado de control de armas nucleares Nuevo START.