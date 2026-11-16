Ante 700 mil fieles, León XIV celebra su última misa en Sudamérica antes de partir a Roma

El papa León XIV vive este lunes las últimas horas de su histórica gira por Sudamérica y preside en Lima la misa que marcará el cierre religioso de su recorrido por la región. La celebración comenzó a las 12:30 de Argentina en la Base Aérea Las Palmas, ante una multitud estimada en al menos 700.000 personas.
La ceremonia representa la última gran actividad pública del Pontífice antes de emprender el regreso a Roma. Fueron once días de viaje, tres países y diez ciudades, con celebraciones multitudinarias, encuentros con jóvenes, religiosos, comunidades vulnerables, autoridades políticas y pueblos originarios.
Antes de llegar a Las Palmas, León XIV comenzó su jornada final con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se reunió con trabajadores y residentes. El encuentro estaba previsto para las 8:30 de Perú, las 10:30 de Argentina, como primera actividad del último día de su agenda sudamericana.
La última misa de una gira que atravesó tres países
La celebración en Lima cierra el capítulo pastoral de un viaje que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay, continuó posteriormente por Argentina y tuvo en Perú su última escala. León XIV pasó por Montevideo, Paysandú y Florida antes de trasladarse a Buenos Aires y continuar su recorrido por distintos puntos de la Argentina.
Durante su estadía en el país encabezó actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, donde celebró su última misa en territorio argentino antes de partir rumbo a Perú. Su visita movilizó a millones de personas y dejó mensajes vinculados con la fe, la situación social, el trabajo, los jóvenes y el legado del papa Francisco.
El último tramo estuvo concentrado en Perú, país donde Robert Prevost vivió durante cerca de dos décadas y del que también obtuvo la nacionalidad. Allí recorrió Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, además de mantener encuentros con comunidades amazónicas y reencontrarse con la diócesis que encabezó entre 2015 y 2023.
Uno de los momentos más emotivos ocurrió en Chiclayo, donde fue recibido por la comunidad que lo conoció antes de su llegada a Roma. Durante los últimos días también pasó por Cusco y Pucallpa, desde donde regresó a Lima el domingo por la noche para encarar la etapa final de su visita.
A qué hora parte León XIV rumbo a Roma
Una vez terminada la misa, al Papa todavía le quedarán dos actividades antes de abandonar Perú. La ceremonia oficial de despedida se realizará a las 13:15 de Lima, las 15:15 de Argentina, en la Base Aérea del Callao.
Media hora después, a las 15:45 de Argentina, está prevista la partida del avión papal rumbo a Italia. La llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está programada para el martes a las 10:25 hora italiana, las 6:25 de Argentina, de acuerdo con el programa oficial de la Santa Sede.
La partida pondrá punto final a la primera gran gira de León XIV por América Latina desde el inicio de su pontificado, después de once jornadas que combinaron actos religiosos, encuentros institucionales y multitudinarias demostraciones de acompañamiento en los tres países visitados.