Ante 700 mil fieles, León XIV celebra su última misa en Sudamérica antes de partir a Roma

El papa León XIV vive este lunes las últimas horas de su histórica gira por Sudamérica y preside en Lima la misa que marcará el cierre religioso de su recorrido por la región. La celebración comenzó a las 12:30 de Argentina en la Base Aérea Las Palmas, ante una multitud estimada en al menos 700.000 personas .

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La ceremonia representa la última gran actividad pública del Pontífice antes de emprender el regreso a Roma. Fueron once días de viaje, tres países y diez ciudades , con celebraciones multitudinarias, encuentros con jóvenes, religiosos, comunidades vulnerables, autoridades políticas y pueblos originarios.

Antes de llegar a Las Palmas, León XIV comenzó su jornada final con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados , donde se reunió con trabajadores y residentes. El encuentro estaba previsto para las 8:30 de Perú, las 10:30 de Argentina , como primera actividad del último día de su agenda sudamericana.

La celebración en Lima cierra el capítulo pastoral de un viaje que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay , continuó posteriormente por Argentina y tuvo en Perú su última escala. León XIV pasó por Montevideo, Paysandú y Florida antes de trasladarse a Buenos Aires y continuar su recorrido por distintos puntos de la Argentina.

Durante su estadía en el país encabezó actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján , donde celebró su última misa en territorio argentino antes de partir rumbo a Perú. Su visita movilizó a millones de personas y dejó mensajes vinculados con la fe, la situación social, el trabajo, los jóvenes y el legado del papa Francisco.

El último tramo estuvo concentrado en Perú, país donde Robert Prevost vivió durante cerca de dos décadas y del que también obtuvo la nacionalidad. Allí recorrió Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, además de mantener encuentros con comunidades amazónicas y reencontrarse con la diócesis que encabezó entre 2015 y 2023.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió en Chiclayo, donde fue recibido por la comunidad que lo conoció antes de su llegada a Roma. Durante los últimos días también pasó por Cusco y Pucallpa, desde donde regresó a Lima el domingo por la noche para encarar la etapa final de su visita.

A qué hora parte León XIV rumbo a Roma

Una vez terminada la misa, al Papa todavía le quedarán dos actividades antes de abandonar Perú. La ceremonia oficial de despedida se realizará a las 13:15 de Lima, las 15:15 de Argentina, en la Base Aérea del Callao.

Media hora después, a las 15:45 de Argentina, está prevista la partida del avión papal rumbo a Italia. La llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está programada para el martes a las 10:25 hora italiana, las 6:25 de Argentina, de acuerdo con el programa oficial de la Santa Sede.

La partida pondrá punto final a la primera gran gira de León XIV por América Latina desde el inicio de su pontificado, después de once jornadas que combinaron actos religiosos, encuentros institucionales y multitudinarias demostraciones de acompañamiento en los tres países visitados.