Efecto León XIV: su imagen positiva se disparó tras su visita y ya roza el 90% en Argentina

El paso del papa León XIV por Argentina dejó una marca que ahora también aparece en las encuestas. Su imagen positiva trepó al 88,2% , casi 20 puntos más que en septiembre, mientras que la valoración negativa cayó hasta apenas el 3,8%.

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Los números pertenecen a un relevamiento de Zuban Córdoba & Asociados , realizado inmediatamente después de la histórica visita del Pontífice al país. En septiembre, antes de la gira, su imagen positiva se ubicaba en 68,5%; dos meses después alcanzó uno de los niveles de aceptación más altos registrados para una figura pública.

El estudio también mostró otro cambio: bajó significativamente el número de argentinos que todavía no tenía una opinión formada sobre León XIV. El porcentaje de quienes respondían “no sabe” cayó del 14,6% al 5,2%, mientras que quienes manifestaban no conocerlo pasaron del 9,7% al 2,8%.

El trabajo de campo se realizó entre el 11 y el 13 de noviembre de 2026 , después de que León XIV completara su visita apostólica por Argentina.

La encuesta alcanzó a 1.200 personas mayores de 16 años de todo el país y se realizó mediante un cuestionario estructurado 100% online. La muestra fue ponderada por género, edad, zona geográfica y voto presidencial de 2023, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,53% .

Según el análisis de la consultora, el nivel de aceptación conseguido por el Papa lo coloca en una categoría poco frecuente dentro de la opinión pública argentina, comparable con figuras de enorme popularidad social como Lionel Messi, Diego Maradona y el papa Francisco.

Los mensajes de León XIV que consiguieron mayor respaldo

El relevamiento no se limitó a preguntar qué imagen tienen los argentinos del Pontífice. También puso a consideración algunas de las principales definiciones que dejó durante su paso por el país.

Los resultados mostraron amplios niveles de acuerdo:

97,2% coincidió en que la corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

95,1% respaldó la idea de que la democracia también se fortalece mediante la disposición a escuchar y el cuidado de la palabra.

91,1% estuvo de acuerdo con que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.

76,8% consideró que la justicia social constituye un derecho fundamental.

69,8% respaldó la postura de que la propiedad privada tiene también una función social.

El punto referido a la corrupción consiguió el consenso más elevado del estudio, con apenas 2,7% en desacuerdo. En democracia, el rechazo también fue de sólo 2,7%.

La economía y la propiedad privada, entre los ejes que dejó el Papa

Uno de los datos que más llamó la atención fue el respaldo a los planteos económicos de León XIV.

Más de nueve de cada diez encuestados coincidieron con su afirmación de que “la economía debe estar al servicio de la persona”, mientras que sólo 5,9% manifestó estar en desacuerdo.

La cuestión de la propiedad privada generó una división mayor. El 69,8% respaldó la concepción expresada por el Pontífice sobre su función social, mientras que el 21,3% se mostró en desacuerdo y el 8,9% respondió que no sabía.

La encuesta aparece pocos días después de una visita que movilizó a miles de personas en Buenos Aires, Córdoba y Luján y que marcó el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas. La Conferencia Episcopal Argentina informó además que más de 23.000 voluntarios participaron de la organización de las actividades.

Antes de la llegada de León XIV, diferentes consultoras ya detectaban una valoración favorable del Pontífice, aunque con metodologías y muestras distintas. Un estudio de Opinaia realizado a fines de octubre ubicaba su imagen positiva en 67%, mientras otro de Opina Argentina señalaba que aproximadamente dos tercios de los consultados lo valoraban favorablemente.

El nuevo relevamiento de Zuban Córdoba fue realizado apenas 48 horas después de la partida de León XIV de Argentina, por lo que las próximas mediciones permitirán observar si el fuerte crecimiento registrado durante la visita se sostiene una vez que el impacto inmediato de la gira empiece a quedar atrás.