De la emoción por ver a León XIV a celebrar una misa y cantar en el altar de Cura Brochero: el broche de oro de los sanjuaninos

El viaje que llevó a una importante delegación sanjuanina hasta Córdoba para vivir de cerca la histórica visita del papa León XIV tuvo un cierre cargado de emoción, música y espiritualidad. Después de participar de la multitudinaria misa en el predio de Fadea y de los encuentros que el Pontífice mantuvo con la comunidad religiosa, los fieles de San Juan llegaron hasta el Santuario del Cura Brochero para compartir una celebración especial.

La misa se realizó a las 11 de este miércoles 11 de noviembre , en el altar mayor del santuario ubicado en la ciudad cordobesa de Villa Cura Brochero. La Eucaristía fue concelebrada por el presbítero José María Solar , de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, y el presbítero Marcelo Alcayaga , de la parroquia Nuestra Señora de Fátima.

La celebración tuvo un protagonismo especial de la delegación sanjuanina. La misa fue gestionada por el padre Solar y los integrantes de las comunidades de Fátima y de la Merced estuvieron a cargo de distintos momentos de la ceremonia: las lecturas, la colecta de las ofrendas y el acompañamiento musical a través del coro.

Además de los sacerdotes sanjuaninos, en el altar participaron religiosos de Mendoza. En el templo también estuvieron presentes seminaristas de San Juan y Mendoza, junto con grupos de fieles que habían llegado desde San Juan, Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero .

De esta manera, los peregrinos sanjuaninos no solamente visitaron uno de los espacios religiosos más importantes de Córdoba, sino que también pudieron aportar sus voces y su servicio a una celebración compartida con comunidades de distintos puntos del país.

El Cura Brochero, presente en el mensaje del Papa

La visita al santuario tuvo un significado particular después de las palabras que León XIV dedicó al Cura Brochero durante la multitudinaria misa que encabezó el martes 10 de noviembre en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

En su homilía, el Pontífice recordó a San José Gabriel del Rosario Brochero como un «verdadero enamorado del Señor» y destacó su entrega pastoral en las sierras de Traslasierra, su vida austera y su compromiso con quienes más necesitaban de su acompañamiento.

También puso de relieve la fuerza que el sacerdote cordobés encontró en la oración y en los Ejercicios Espirituales de san Ignacio para anunciar el Evangelio, "sin más armas que el crucifijo y el santo rosario".

El mensaje del Papa convirtió la figura del Cura Brochero en uno de los ejemplos de evangelización y servicio al prójimo durante su paso por Córdoba. Por eso, para los sanjuaninos, llegar hasta su santuario después de participar de la misa papal representó una manera especial de profundizar lo vivido durante la peregrinación.

"Fue mucho más que un viaje: fue una experiencia de fe"

Andrea Maimone, catequista de la parroquia de Fátima e integrante del coro que participó de la celebración, compartió la emoción que significó formar parte de este recorrido religioso y, especialmente, poder cantar durante la misa en el santuario.

"Fue una experiencia verdaderamente maravillosa, de esas que quedan guardadas para siempre en el corazón. Poder viajar para encontrarnos con el papa León XIV fue una emoción enorme, difícil de poner en palabras. Vivir ese encuentro, compartir la fe con tantas personas y sentirnos parte de una Iglesia viva fue algo muy especial", expresó.

Sobre la visita al santuario, destacó la profundidad espiritual de la celebración y la posibilidad de compartirla junto a los sacerdotes sanjuaninos.

"También visitar el Santuario del Cura Brochero tuvo un significado muy profundo. Estar en ese lugar, donde compartimos la Santa Misa, celebrada por nuestros sacerdotes, el padre Marcelo Alcayaga y el padre José María Solar, nos permitió vivir otro momento de mucha espiritualidad", relató. "También visitar el Santuario del Cura Brochero tuvo un significado muy profundo. Estar en ese lugar, donde compartimos la Santa Misa, celebrada por nuestros sacerdotes, el padre Marcelo Alcayaga y el padre José María Solar, nos permitió vivir otro momento de mucha espiritualidad", relató.

Uno de los momentos más significativos fue la participación del coro de Fátima, que tuvo la oportunidad de acompañar musicalmente la Eucaristía. Para Maimone, cantar en ese lugar fue mucho más que una intervención musical: significó poner al servicio de la comunidad y de Dios los dones que comparten habitualmente en su parroquia.

"Y como si todo eso fuera poco, tuvimos el regalo de poder cantar allí durante la Santa Misa. Para nosotros fue el broche de oro de este viaje. No fue solamente cantar, sino poner nuestros dones al servicio de Dios, desde la música, que es nuestra manera de transmitir y compartir la fe", manifestó. "Y como si todo eso fuera poco, tuvimos el regalo de poder cantar allí durante la Santa Misa. Para nosotros fue el broche de oro de este viaje. No fue solamente cantar, sino poner nuestros dones al servicio de Dios, desde la música, que es nuestra manera de transmitir y compartir la fe", manifestó.

La catequista también resaltó el sentimiento con el que la delegación emprendió el regreso a San Juan, después de compartir jornadas de encuentro, oración y convivencia con fieles de diferentes provincias.

"Nos volvemos con el corazón lleno de alegría, gratitud y emoción. Son experiencias que nos fortalecen, nos unen y nos recuerdan que vale la pena caminar juntos, sosteniendo la fe y compartiéndola con los demás. Sin dudas, fue mucho más que un viaje: fue una experiencia de fe, de encuentro y de gracia", sostuvo. "Nos volvemos con el corazón lleno de alegría, gratitud y emoción. Son experiencias que nos fortalecen, nos unen y nos recuerdan que vale la pena caminar juntos, sosteniendo la fe y compartiéndola con los demás. Sin dudas, fue mucho más que un viaje: fue una experiencia de fe, de encuentro y de gracia", sostuvo.

Y dejó una reflexión que resume el sentido de lo vivido en Córdoba: «Me llevo la certeza de que la fe se vive, se comparte y también se canta. Y haber podido hacerlo en un lugar tan significativo, durante la celebración de la Eucaristía, es un regalo que vamos a llevar siempre en el corazón.

Una peregrinación marcada por el encuentro con León XIV

La visita al Santuario del Cura Brochero fue el último capítulo de un recorrido que tuvo como momento central el encuentro con el papa León XIV. El martes 10 de noviembre, el Pontífice llegó a Córdoba alrededor de las 9.30 y se dirigió al predio de Fadea, donde encabezó una multitudinaria celebración religiosa ante miles de fieles. Muchos de ellos habían comenzado una vigilia desde la tarde del lunes para conseguir un lugar y participar de la misa.

Luego de la celebración, León XIV recorrió distintos sectores de la ciudad y saludó a los presentes desde el balcón del Arzobispado. Más tarde, se trasladó hasta la Catedral de Córdoba, Nuestra Señora de la Asunción, donde mantuvo un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

En esa reunión escuchó distintos testimonios sobre las vocaciones y los desafíos de la vida religiosa. Entre ellos, las experiencias de una virgen consagrada, una religiosa, un seminarista de Mendoza y un sacerdote que utiliza herramientas de inteligencia artificial para comunicarse.

En su mensaje, el Papa llamó a los consagrados a cuidar el entusiasmo y el fuego de su vocación, para que el cansancio y la rutina no apaguen el compromiso con la Iglesia. También retomó una expresión de su antecesor, Francisco, y alentó a los presentes a "soñar con una Iglesia que siga haciendo lío".

Para los sanjuaninos, la experiencia no terminó con la misa multitudinaria ni con el encuentro con el Pontífice. La celebración en el santuario cordobés, con sus propios sacerdotes, lectores y músicos como protagonistas, permitió ponerle un broche especial a una peregrinación que reunió fe, servicio y comunidad.