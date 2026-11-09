León XIV ante más de dos millones de fieles, lanzó un fuerte mensaje sobre la familia, la violencia y las adicciones

León XIV comenzó este lunes su primera misa en la Argentina ante una multitud reunida en Palermo y eligió poner en el centro de su homilía las dificultades que atraviesan actualmente las familias. Frente a casi dos millones de fieles congregados alrededor del Monumento de los Españoles, el Pontífice habló de inestabilidad, problemas sociales, trabajo precario, violencia doméstica, separaciones y adicciones.

Abel Pintos emocionó a León XIV con "La llave" y el Papa le respondió: "Gracias por la música"

La celebración se convirtió en uno de los momentos centrales de su visita al país. Antes de llegar al altar, León XIV recorrió avenida del Libertador en el papamóvil y saludó a los fieles que se ubicaron a lo largo del trayecto, después de haber iniciado la jornada con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

Ya durante la misa, el Papa comenzó destacando lo que encontró en la multitud que lo recibió. “Mi visita a esta tierra me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe , que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”, expresó.

Uno de los pasajes más fuertes llegó cuando el Pontífice describió algunas de las situaciones que afectan actualmente la vida cotidiana de millones de hogares.

Unas 2 millones de personas participan de la misa del Papa León XIV frente al Monumento de los Españoles. Foto: AFP

“Nuestras familias viven a menudo situaciones complejas: la falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares. En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla para nosotros de esperanza ”, señaló León XIV.

El mensaje estuvo directamente vinculado con el eje elegido para la celebración, dedicada especialmente a las familias. El Papa presentó la fe como una respuesta frente a contextos sociales difíciles y puso énfasis en acompañar a quienes atraviesan situaciones de fragilidad.

La preocupación por el impacto de la precariedad laboral y las transformaciones económicas sobre las familias también aparece desarrollada en el magisterio reciente de León XIV, quien ha señalado que el desempleo y la inestabilidad pueden provocar consecuencias profundas sobre los vínculos familiares.

“Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien”

Durante la homilía, León XIV también cuestionó una forma de relacionarse con la fe basada en esperar una recompensa inmediata a cambio de acciones personales.

“Desde siempre, la humanidad es tentada de negociar con Dios. Es la lógica pagana del ‘dar para tener’, la ilusión de poder obtener el favor de Dios ofreciéndole a cambio algo nuestro”, advirtió ante los fieles reunidos en Palermo.

Frente a esa concepción, planteó otra mirada: “Cristo erradica esta mentalidad: Dios es el Padre siempre dispuesto a darnos todo bien”.

El mensaje marcó uno de los ejes espirituales más claros de la ceremonia, con un llamado a abandonar una relación basada en intercambios o recompensas y entender la fe desde la gratuidad y la confianza.

La misa en el Monumento de los Españoles forma parte de la intensa agenda del segundo día de León XIV en Buenos Aires. Después de la celebración, tiene previsto continuar con actividades vinculadas al mundo del trabajo y posteriormente mantener un encuentro con representantes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas.

La multitudinaria ceremonia llegó después de una mañana marcada por otra escena emotiva: en el Cottolengo Don Orione, el Pontífice se reunió con residentes y trabajadores, reivindicó la inclusión de las personas con discapacidad y escuchó a Abel Pintos interpretar “La llave”.

Ahora, frente a una de las mayores concentraciones de toda su visita, León XIV utilizó su primera misa en suelo argentino para hablar directamente de las familias, las dificultades sociales y la necesidad de encontrar esperanza aun en medio de las crisis.