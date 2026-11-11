Ingreso a Enfermería en la UNSJ 2027: confirman trámite obligatorio para poder rendir el examen final

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), comunicó una instancia clave para quienes aspiren a ingresar a la carrera el próximo año. Las y los aspirantes que se encuentran realizando el Curso de Ingreso a la Licenciatura en Enfermería 2027 deberán cumplir con una ratificación obligatoria para quedar habilitados a rendir el examen final.
El trámite se llevará a cabo de manera estrictamente presencial entre el 10 y el 13 de noviembre de 2026, en la sede de la EUCS. Para ordenar la atención, la institución fijó un cronograma según la terminación del documento nacional de identidad:
- Martes 10 de noviembre: DNI terminados en 0, 1 y 2.
- Miércoles 11 de noviembre: DNI terminados en 3, 4 y 5.
- Jueves 12 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Viernes 13 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.
Horarios de atención y requisitos
Desde la unidad académica precisaron que la atención al público se organizará en dos franjas horarias durante las cuatro jornadas:
- Turno mañana: de 9:00 a 13:00 hs.
- Turno tarde: de 15:00 a 19:00 hs.
Las autoridades remarcaron que el procedimiento es de carácter personal e indispensable para continuar en el proceso de admisión. Al momento de la presentación en la sede de la EUCS, cada estudiante deberá concurrir de forma obligatoria con su DNI físico.