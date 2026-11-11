Un fuerte sismo de magnitud 4,8 tuvo epicentro cerca de Calingasta

El movimiento telúrico se registró a 5 kilómetros al sudeste de Calingasta. Según los datos del INPRES, tuvo una profundidad de 115 kilómetros.

Un sismo de magnitud 4,8 se registró en San Juan y tuvo su epicentro en las inmediaciones del departamento Calingasta, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico se localizó 83 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, 174 kilómetros al norte de Mendoza y apenas 5 kilómetros al sudeste de Calingasta.

El organismo precisó que el fenómeno tuvo una profundidad de 115 kilómetros.