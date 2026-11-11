    • 11 de noviembre de 2026 - 11:58

    Un fuerte sismo de magnitud 4,8 tuvo epicentro cerca de Calingasta

    El movimiento telúrico se registró a 5 kilómetros al sudeste de Calingasta. Según los datos del INPRES, tuvo una profundidad de 115 kilómetros.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un sismo de magnitud 4,8 se registró en San Juan y tuvo su epicentro en las inmediaciones del departamento Calingasta, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

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    De acuerdo con el informe, el movimiento telúrico se localizó 83 kilómetros al oeste de la ciudad de San Juan, 174 kilómetros al norte de Mendoza y apenas 5 kilómetros al sudeste de Calingasta.

    El organismo precisó que el fenómeno tuvo una profundidad de 115 kilómetros.

    Por el momento, los datos disponibles corresponden a los parámetros técnicos del movimiento sísmico. No se informó sobre daños materiales ni personas afectadas.

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