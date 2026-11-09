Un sismo de magnitud 4.2 sacudió a Oaxaca durante la noche del domingo: no se reportan daños ni víctimas

Un sismo de magnitud 4.2 se registró durante la noche del domingo 8 de noviembre en el municipio de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. El movimiento telúrico fue detectado a las 22:12 horas (tiempo del centro de México) por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), organismo encargado del monitoreo constante de la actividad telúrica en el país.

De acuerdo con el informe técnico divulgado por el organismo dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el epicentro se situó a 15 kilómetros al este de la cabecera municipal de Pinotepa Nacional, fijándose sus coordenadas geográficas en los 16.346 grados de latitud norte y -97.916 grados de longitud oeste. El fenómeno sísmico tuvo una profundidad focal de 12.6 kilómetros, lo que técnicamente lo clasifica como un evento de profundidad somera.

Tras la detección del temblor, las brigadas estatales y municipales de Protección Civil activaron de inmediato los protocolos de revisión rutinarios en las comunidades cercanas al área epicentral. De acuerdo con las evaluaciones preliminares, no se registraron daños en las infraestructuras de la zona, afectaciones en servicios básicos ni personas lesionadas.

La región del Pacífico oaxaqueño experimentó una jornada de notable actividad tectónica. Poco después del evento de las 22:12 horas, el Servicio Sismológico Nacional contabilizó un segundo movimiento en la misma zona de influencia: un temblor de magnitud 4.3 ocurrido a las 22:45 horas, localizado a 92 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional y con una profundidad muy superficial de 3 kilómetros.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que los datos emitidos inmediatamente después de un sismo tienen carácter de informe preliminar, por lo que las magnitudes y localizaciones exactas pueden ajustarse a medida que los especialistas analicen la totalidad de los datos provenientes de la red de estaciones sismológicas.

Contexto tectónico y recomendaciones

La franja costera de Oaxaca es una de las áreas de mayor sismicidad dentro del territorio mexicano debido a la interacción constante por subducción entre la placa de Cocos y la placa Norteamericana. Por ello, la ocurrencia diaria de sismos de baja y mediana intensidad forma parte del comportamiento geológico habitual en esta latitud.

Frente a este escenario de recurrencia, los organismos oficiales de Protección Civil instan a la población a evitar la propagación de rumores, verificar la información únicamente en fuentes oficiales y mantener al día las medidas de seguridad básicas, como la elaboración de un plan familiar de protección y la preparación de una mochila de emergencia.