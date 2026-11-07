Tiroteo en Polonia: al menos seis muertos y decenas de heridos tras un ataque en una plaza turística

Una jornada de terror se vivió este sábado en Cracovia , Polonia , donde un hombre irrumpió con un automóvil en una de las zonas más concurridas de la ciudad y comenzó a disparar indiscriminadamente contra las personas que transitaban por el lugar. El ataque dejó al menos seis muertos y varias decenas de heridos, mientras las autoridades investigan las circunstancias y los posibles motivos del hecho.

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El episodio ocurrió alrededor de las 15 (las 11 de Argentina), en la histórica Plaza Mayor de Cracovia, en el sur del país. Según informó la Policía, el agresor abrió fuego contra peatones y grupos de turistas que disfrutaban de las terrazas y los espacios públicos de la zona.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos desplegaron un operativo de emergencia y abrieron fuego contra el atacante, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital, donde quedó bajo custodia policial.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el hombre habría utilizado un Subaru oscuro para irrumpir en el sector peatonal. Imágenes difundidas por la cadena PolSat mostraron al vehículo circulando a gran velocidad por la calle Szewska, una de las arterias que desembocan en la plaza.

El ataque se produjo cerca de la emblemática iglesia de Santa María, uno de los principales atractivos turísticos de Cracovia . Tras los disparos, el conductor habría intentado escapar, pero fue interceptado por la Policía y detenido.

La cifra inicial de víctimas fatales fue de cinco personas, pero horas después se confirmó un nuevo fallecimiento, lo que elevó el balance a seis muertos. Los heridos fueron asistidos y trasladados a distintos centros médicos.

Investigan si fue un atentado

La gravedad del episodio activó a las principales autoridades del Gobierno polaco. El primer ministro, Donald Tusk, confirmó que recibe información permanente del ministro del Interior, Marcin Kierwinski, sobre el operativo y las primeras medidas de investigación.

El funcionario se dirigía a Cracovia para seguir de cerca la situación, mientras las fuerzas de seguridad trabajan para establecer qué motivó el ataque y si existió algún tipo de planificación.

Por el momento, las autoridades no difundieron detalles concluyentes sobre la identidad del atacante ni confirmaron oficialmente que se trate de un atentado terrorista. La investigación buscará determinar si actuó solo, cuál fue el origen de la agresión y si existió una motivación específica detrás del ataque.