León XIV inició su segunda jornada en Uruguay con una misa en Paysandú y una vigilia en el Centenario

El papa tiene una agenda cargada este sábado: celebrará la primera misa al aire libre de su gira, recorrerá el barrio Borro, se reunirá con el mundo educativo y cerrará el día con una vigilia de oración en Montevideo.

El papa León XIV comenzó este sábado su segunda jornada en Uruguay, con un cronograma centrado en encuentros religiosos. La agenda incluye una misa en Paysandú, un recorrido por el barrio Borro, un encuentro con representantes del mundo educativo y una vigilia de oración en el histórico estadio Centenario.

El pontífice partirá hacia la ciudad de Paysandú, donde ofrecerá la primera misa al aire libre de su gira sudamericana. Luego regresará a Montevideo para visitar el barrio Borro.

León XIV llegó a Uruguay el viernes para dar inicio a un viaje latinoamericano que también lo llevará a Argentina y Perú. El pontífice estadounidense es el segundo papa en visitar el país más laico del continente, 38 años después del último viaje de Juan Pablo II.

En su primer discurso, pronunciado en la Plaza Independencia de Montevideo, el papa pidió que la atención médica sea accesible para todos, apenas tres semanas después de haber sido operado de un cáncer de pulmón. “Procurar que la atención sanitaria esté al alcance de cada persona, independientemente de sus recursos, es una responsabilidad que interpela a toda sociedad”, afirmó.

Tras una reunión privada con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y otras autoridades, León XIV recibió la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo, uno de los edificios más emblemáticos de la historia y la arquitectura del país.