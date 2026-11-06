    • 6 de noviembre de 2026 - 18:59

    León XIV en Uruguay: "Creyentes y no creyentes deben convivir en libertad y respeto"

    En el marco de su visita oficial y antes de su esperado arribo a la Argentina, el Sumo Pontífice brindó un discurso en el que cuestionó la reducción del ser humano al ámbito productivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el inicio de su histórica visita a suelo uruguayo —y en la antesala de su esperado viaje a la Argentina—, el Papa León XIV brindó su primer discurso oficial con un fuerte mensaje volcado hacia la libertad religiosa, el respeto por la laicidad y la centralidad de la persona humana en el sistema económico.

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    "He aceptado con mucha alegría la invitación para visitar esta tierra", manifestó el Santo Padre al inicio de su alocución, agradeciendo la bienvenida de las autoridades y la calidez del pueblo uruguayo. El mandatario Yamandú Orsi destacó el clima de unidad institucional al señalar: "En este país podemos sentarnos todos juntos a recibirlo".

    Pluralidad, laicidad y valores universales

    Durante su intervención, el Sumo Pontífice hizo especial énfasis en la tradición histórica de integración y la diversidad cultural que caracteriza a la región.

    "La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones también forma parte de la historia del Uruguay. Esa pluralidad se expresa hoy en las creencias y convicciones de sus ciudadanos", reflexionó León XIV.

    En ese sentido, valoró el modelo institucional de laicidad al señalar que "el carácter laico del Estado está llamado a garantizar un marco donde creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto porque hay valores que son universales".

    Un llamado a priorizar la dignidad humana

    En otro tramo de su mensaje con un marcado contenido social, el Santo Padre instó a garantizar la equidad y a no someter la vida de las personas a las exigencias puramente del mercado o la producción.

    "Las oportunidades deben alcanzar a todos, son las personas concretas las que cuentan", aseveró el Papa, al tiempo que lanzó una profunda advertencia para los tiempos actuales: "Que el hombre no sea reducido a una simple pieza del proceso productivo".

    Tras este primer encuentro institucional, León XIV continuará con su agenda de actividades y recorridos programados para encontrarse con sectores vulnerables y comunidades locales, previo a encarar su tramo de la gira pastoral por la Argentina, donde se ultiman los preparativos para sus masivas concentraciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

    Expectativa total en la Argentina

    Las palabras del Papa resonaron con fuerza a ambos lados del Río de la Plata, mientras en la Argentina se ultiman los detalles para recibirlo en los próximos días. El cronograma oficial prevé masivas convocatorias y visitas programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde millones de fieles se aguardan su llegada en medio de un clima de profunda expectativa religiosa y social.

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