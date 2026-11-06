León XIV en Uruguay: "Creyentes y no creyentes deben convivir en libertad y respeto"

En el inicio de su histórica visita a suelo uruguayo —y en la antesala de su esperado viaje a la Argentina—, el Papa León XIV brindó su primer discurso oficial con un fuerte mensaje volcado hacia la libertad religiosa, el respeto por la laicidad y la centralidad de la persona humana en el sistema económico.

"He aceptado con mucha alegría la invitación para visitar esta tierra", manifestó el Santo Padre al inicio de su alocución, agradeciendo la bienvenida de las autoridades y la calidez del pueblo uruguayo. El mandatario Yamandú Orsi destacó el clima de unidad institucional al señalar: "En este país podemos sentarnos todos juntos a recibirlo".

Durante su intervención, el Sumo Pontífice hizo especial énfasis en la tradición histórica de integración y la diversidad cultural que caracteriza a la región.

"La convivencia entre personas de distintas procedencias y tradiciones también forma parte de la historia del Uruguay. Esa pluralidad se expresa hoy en las creencias y convicciones de sus ciudadanos", reflexionó León XIV.

En ese sentido, valoró el modelo institucional de laicidad al señalar que "el carácter laico del Estado está llamado a garantizar un marco donde creyentes y no creyentes puedan convivir con libertad y respeto porque hay valores que son universales".

Un llamado a priorizar la dignidad humana

En otro tramo de su mensaje con un marcado contenido social, el Santo Padre instó a garantizar la equidad y a no someter la vida de las personas a las exigencias puramente del mercado o la producción.

"Las oportunidades deben alcanzar a todos, son las personas concretas las que cuentan", aseveró el Papa, al tiempo que lanzó una profunda advertencia para los tiempos actuales: "Que el hombre no sea reducido a una simple pieza del proceso productivo".

Tras este primer encuentro institucional, León XIV continuará con su agenda de actividades y recorridos programados para encontrarse con sectores vulnerables y comunidades locales, previo a encarar su tramo de la gira pastoral por la Argentina, donde se ultiman los preparativos para sus masivas concentraciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Expectativa total en la Argentina

Las palabras del Papa resonaron con fuerza a ambos lados del Río de la Plata, mientras en la Argentina se ultiman los detalles para recibirlo en los próximos días. El cronograma oficial prevé masivas convocatorias y visitas programadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde millones de fieles se aguardan su llegada en medio de un clima de profunda expectativa religiosa y social.