El Papa León XIV llegó a Uruguay y empezó una visita histórica por Sudamérica

El Sumo Pontífice fue recibido en Montevideo por el presidente Yamandú Orsi. Crece la expectativa en la Argentina, donde millones de fieles lo esperan en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, recibió este viernes al papa León XIV en el aeropuerto internacional de Carrasco, en el inicio de su histórica visita a Sudamérica. El mandatario encabezó la bienvenida oficial al pontífice, que llegó desde Roma en un avión de ITA Airways, junto a su comitiva y 83 periodistas acreditados ante el Vaticano, entre ellos Nelson Castro, enviado especial de TN. El avión papal había despegado en la madrugada.

Luego del recibimiento, León XIV se trasladará a la Plaza Independencia, donde participará de una ceremonia oficial y pronunciará su primer discurso en territorio uruguayo.

Más tarde, mantendrá una reunión privada con Orsi en el Edificio José Artigas. La jornada continuará con las actividades religiosas previstas en la Catedral Metropolitana de Montevideo.