    • 6 de noviembre de 2026 - 16:34

    Papa León XIV, en pleno vuelo a Uruguay: "Visitar la Argentina es un homenaje a Francisco"

    El Papa aterrizó en Montevideo, primera escala de una gira por Uruguay, Argentina y Perú. En el avión saludó a los periodistas, habló de su voto en EE.UU. y reaccionó ante el caso del argentino detenido en Venezuela.

    Papa León XIV.

    Papa León XIV.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El papa León XIV llegó este viernes a Uruguay, primera parada de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Desembarcará en la Argentina el domingo 8 de noviembre, para una visita de cuatro días que combinará actos oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con distintos sectores sociales.

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    El Papa viaja acompañado por 83 periodistas acreditados y ocupa el asiento 1A del Airbus A330-900 de ITA Airways.

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    Durante el vuelo, el pontífice se presentó ante los 84 periodistas que viajaban en la parte trasera del avión fletado por el Vaticano. Vestía sotana blanca, estaba rodeado de seis custodios y mostró su sonrisa habitual. Tras un breve discurso formal, saludó uno por uno a los corresponsales. Cada uno tuvo su minuto para “comentar algo personal”, como exigía el protocolo, y entregó un obsequio: galletitas, un libro, un crucifijo, una tapa de diario o una foto familiar. Un colega estadounidense le pidió que firmara una pelota de béisbol para su hijo, y el Papa accedió con un marcador negro.

    Consultado sobre si viajar a la Argentina es un homenaje a Francisco, León XIV respondió que sí, “en el sentido de visitar su país, donde él no pudo”. Agregó que viaja “con mucha alegría”.

    Otro periodista le preguntó cómo debía entenderse su voto en las elecciones de medio término de Estados Unidos, en las que Donald Trump sufrió una derrota. El Papa evitó extenderse: recordó que ya había hecho una declaración al respecto y dijo estar “orgulloso de ser americano y de ejercer mis derechos”.

    A mitad de camino, un cronista le contó la situación del argentino Germán Giuliani, detenido-desaparecido en Venezuela y acusado de narcotráfico, y le entregó una carta de su familia. El gobierno de Javier Milei negocia con Delcy Rodríguez, sucesora de Nicolás Maduro, pero el acuerdo no avanza y su paradero es incierto. León XIV dejó de sonreír y respondió, en español: “Tremendo”.

    Su primera encíclica se titula Magnífica Humanitas y analiza el impacto de la Inteligencia Artificial en la sociedad. En ella plantea que la IA no puede quedar bajo el control de las empresas tecnológicas y que los Estados deben regular sus límites. Para sostener esa posición recurre a pontífices como Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II y León XIII, pero también a Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Pablo Picasso, Hannah Arendt, Platón y J.R.R. Tolkien.

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