Primera misa del Papa León XIV en Uruguay: "Construir puentes, unir y transmitir la fe es nuestra vocación"

El papa celebró la ceremonia en el Parque París Londres de Paysandú, ante miles de fieles. Luego regresará a Montevideo para seguir con su agenda y el domingo llegará a la Argentina.

El papa León XIV reflexionó durante la misa en Paysandú sobre la importancia de construir puentes, fortalecer los vínculos comunitarios y transmitir la fe. Tomando como ejemplo el puente General Artigas, que une Uruguay con la Argentina, dijo: “Qué importante es ser constructor de puentes. Esa es la vocación a la que todos estamos llamados”. Y agregó que es necesario que el puente tenga buenos cimientos para que no sucumba ante la fuerza del viento y las aguas.

El pontífice pidió a los fieles estar preparados para dar razones de su fe ante quienes se las soliciten y los exhortó a no dejarse arrastrar por doctrinas extrañas. En ese sentido, comparó a la Iglesia con las palmeras de la región: “No crecen aisladas, son muchas”, explicó, y definió a la Iglesia como una comunidad de hermanos que une raíces.

Miles de fieles acompañaron al papa León en Paysandú (REUTERS/Yara Nardi) En otro tramo de la homilía, León XIV se refirió al mate como un símbolo de amistad y encuentro. Recordó que está presente en cada reunión de amigos y que “hasta Roma ha llegado el mate”. Según dijo, “es signo de acogida, de integración y de valores comunes”, y también acompaña espacios de soledad, porque “con el mate se dialoga sin palabra”.

Más tarde, el papa tiene previsto un recorrido por el barrio Borro, en Montevideo, un encuentro con representantes del mundo educativo y una vigilia de oración en el histórico estadio Centenario.