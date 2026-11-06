San Lorenzo estrenará una camiseta especial con homenajes al papa León XIV y a Francisco

El Ciclón presentará este viernes ante Platense una indumentaria conmemorativa en el marco de la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

En el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura 2026, San Lorenzo de Almagro saltará al campo de juego ante Platense con una indumentaria cargada de simbolismo e historia. El club de Boedo lucirá un parche especial en su camiseta dedicado a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, sumando además un emotivo tributo al recordado papa Francisco.

El cruce frente al Calamar está programado para este viernes a las 19:15, en una jornada deportiva atravesada por la expectativa religiosa que genera la llegada del actual Sumo Pontífice al país.

El vínculo imborrable con Jorge Bergoglio El homenaje busca enlazar la figura del nuevo líder de la Iglesia Católica con el legado de Jorge Mario Bergoglio, quien falleció en 2025 tras haber mantenido un vínculo identitario único con la institución azulgrana a lo largo de toda su vida.

La pasión del fallecido Pontífice por San Lorenzo comenzó en 1946, cuando con apenas nueve años asistía al viejo Gasómetro de Avenida La Plata junto a su padre, Mario —quien incluso fue deportista del club integrando el equipo de básquetbol—. Años más tarde, el propio Bergoglio se convirtió en el socio número 88.235 del Ciclón, condición que mantuvo con orgullo tras su llegada al Vaticano.