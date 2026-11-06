Albardón-Angaco tiene el viaje listo a La Rioja para buscar su lugar en la final de la Copa País

El plantel sanjuanino partirá este sábado desde la Liga albardonera para enfrentar el domingo a Catamarca en la semifinal.

Juntos. La selección de Albardon-Angaco viajará este sábado a La Rioja buscando la final de la Copa País.

Otra edición, otra historia. Así lo asumió la, Liga Albardón-Angaco, el bicampeón de San Juan en la Copa País, que ahora en esta edición 2026 quiere instalarse en la gran final. En el 2025, se quedó en la Final de Cuyo, ahora va por un escalón más y lo buscará en La Rioja.

Este domingo próximo en la cancha de Rioja Junior, en el estadio Reinaldo Gudiño, los albardoneros enfrentarán desde las 18 al seleccionado de la Liga de Catamarca por un lugar en la final ante el ganador de la Liga de San Jorge (Santa Fe) contra la Liga de Bahía Blanca.

Pero para llegar a este momento, Albardón-Angaco las hizo todas desde lo deportivo y desde lo económico. En la fase inicial, fue viaje a Iglesia nada más, pero ya en la segunda etapa apareció Tupungato y ahora, La Rioja. Viajes, traslados y concentraciones que no son fáciles de resolver y que la dirigencia ha podido salvar por el respaldo oficial y privado que apareció conforme avanzaron en la Copa País.

El plantel albardonero tiene previsto emprender el viaje a La Rioja este sábado en horas del mediodía. Llegando a la capital riojana se alojarán en un complejo de cabañas, para hacer la noche pertinente y esperar el partido del domingo. Mover una delegación de 35 personas es complejo y el presidente Andrés Alderete remarcó el respaldo de la Secretaría de Deportes con el omnibus para el viaje y el apoyo personal del vice-gobernador Fabián Martín que colaboró con el tema de logística en La Rioja. Además, las empresas Medicar y Distribuidora Don Enrique han sido puntales de la concreción de este sueño para el fútbol de todo Albardón y Angaco.

Además, junto a la delegación y por gestiones particulares, un grupo de padres y simpatizantes del seleccionado también estarán alentando en La Rioja teniendo previsto viajar el mismo domingo del partido a primera hora.