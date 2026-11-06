La autopsia reveló qué provocó la muerte del futbolista Jesús de Miguel tras un choque en pleno partido

La muerte de Jesús de Miguel, el futbolista del CD Tenerife que se desplomó durante un partido de la Segunda División española, tuvo un primer esclarecimiento médico. El informe preliminar de la autopsia determinó que el delantero falleció como consecuencia de un traumatismo torácico de carácter accidental , provocado por el fuerte impacto que recibió durante un choque con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono.

"Son los días más difíciles de mi vida": habló por primera vez el arquero tras el choque fatal con Jesús de Miguel

Qué reveló la autopsia preliminar de Jesús de Miguel, el futbolista que murió tras chocar con un arquero

El dictamen fue elaborado por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife y entregado este miércoles a la jueza Eva Esther Juárez Fernández, a cargo de la investigación judicial. Sin embargo, los resultados todavía no son definitivos: restan conocerse los análisis toxicológicos y los estudios médicos y tomográficos realizados durante la internación del jugador.

De Miguel, de 30 años, había ingresado el lunes a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, después de descompensarse en pleno encuentro. Pese a los esfuerzos del personal médico, murió el martes a las 8 de la mañana.

La tragedia ocurrió durante los minutos de descuento del partido entre Tenerife y FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España. De Miguel fue a disputar una pelota en la mitad de la cancha, sin advertir que el arquero rival, Jesús Owono, llegaba para despejarla.

En la acción, el guardameta saltó e impactó con una rodilla en el pecho del delantero. El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández consideró que se trató de una acción con fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa y le mostró la tarjeta roja directa.

Tras recibir el golpe, De Miguel se tomó el rostro por el dolor y segundos después se desplomó sobre el césped. Los médicos ingresaron rápidamente para asistirlo, pero el futbolista sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser trasladado de urgencia en ambulancia al hospital, donde finalmente falleció.

La Justicia también investiga la asistencia médica

La investigación quedó en manos del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y no se limita a reconstruir el impacto entre los dos futbolistas. Los investigadores también analizan la atención médica que recibió De Miguel dentro del campo de juego y las condiciones de su traslado al hospital.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias explicaron que las muertes cuya causa natural no puede establecerse de manera inmediata quedan sujetas a un procedimiento judicial de oficio.

Por su parte, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, expresó sus dudas sobre la posibilidad de que el episodio derive en un proceso penal, al considerar que el choque se produjo durante una acción propia del juego. De todos modos, la causa continúa abierta y la jueza espera los resultados de las pericias pendientes antes de tomar una decisión.

El drama que atraviesa el arquero Jesús Owono

Mientras avanza la investigación, el arquero de 25 años atraviesa un profundo impacto emocional por lo ocurrido. Según trascendió a través de personas cercanas, Owono permanece aislado en su casa, sin teléfono móvil y alejado del contacto con el exterior desde el fallecimiento del delantero.

El propio guardameta se expresó a través de las redes sociales del FC Andorra, donde manifestó su dolor por la muerte de su colega y aseguró que todavía le resulta difícil asimilar lo sucedido.

«Estos han sido los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha ocurrido. Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús», escribió.

También señaló que afrontará las cuestiones que deban resolverse con respeto, aunque por el momento su pensamiento está puesto en la pérdida del futbolista.

La situación se agravó por los insultos y las amenazas que recibió en redes sociales, al punto de que su cuenta de Instagram fue eliminada. El hostigamiento incluso alcanzó a Michel Owono, un futbolista de otro club que no tiene ningún parentesco con el arquero y que denunció haber sido víctima de mensajes racistas, agresiones y amenazas por una confusión de identidad.