"No hay palabras": Messi despidió a Jesús de Miguel tras la tragedia que conmocionó al fútbol español

Lionel Messi se sumó este martes a la conmoción mundial por la muerte de Jesús de Miguel , el delantero de 30 años del Tenerife que falleció luego del violento choque con el arquero Jesús Owono durante el encuentro ante Andorra por la Segunda División de España. El argentino compartió en sus redes sociales una imagen del futbolista y dejó un breve pero sentido mensaje para acompañar a sus familiares y amigos.

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“No hay palabras... Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”, escribió Messi en una historia de Instagram. La publicación estuvo acompañada por una fotografía en blanco y negro de De Miguel festejando con la camiseta del Tenerife y un lazo negro en señal de duelo.

La reacción del argentino se produjo pocas horas después de que el CD Tenerife confirmara oficialmente el fallecimiento de Jesús de Miguel a las 8 de este martes 3 de noviembre . El club comunicó la noticia con un mensaje en el que expresó su profundo dolor y señaló que la familia del futbolista agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas, además de solicitar respeto por su privacidad.

Lionel Messi compartió esta historia en sus redes sociales para despedir a Jesús de Miguel y enviar sus condolencias a la familia y amigos del delantero. (@leomessi)

La muerte del delantero generó mensajes de clubes, jugadores y dirigentes de distintos países. Nico Paz , futbolista de la Selección argentina que dio sus primeros pasos en Tenerife, también expresó su dolor, mientras Gerard Piqué, máximo accionista del Andorra, publicó un mensaje de despedida tras conocerse el desenlace.

De Miguel sufrió el grave accidente durante el partido entre Tenerife y Andorra. En una pelota dividida, el arquero Jesús Owono salió de su área para intentar interceptar el balón y terminó impactando con fuerza contra el delantero, que cayó inconsciente sobre el césped.

Los futbolistas pidieron asistencia médica inmediatamente y el encuentro quedó suspendido. De Miguel fue estabilizado en el campo y trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció internado en terapia intensiva. Durante el traslado había sufrido un paro cardiorrespiratorio y los médicos lograron reanimarlo.

Su cuadro se agravó durante las horas siguientes. El Tenerife informó primero que permanecía estable dentro de la gravedad, pero durante la mañana de este martes comunicó un empeoramiento neurológico. Poco después confirmó su fallecimiento.

El fútbol español frenó por la muerte de De Miguel

El impacto de la tragedia llevó a la Real Federación Española de Fútbol a suspender los partidos de la Copa del Rey y la Copa de la Reina previstos para este martes, además de cancelar una actividad de la Selección española Sub 21. La medida fue adoptada en señal de duelo y acompañamiento a la familia del futbolista y al Tenerife.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y numerosos clubes españoles también enviaron mensajes de condolencias. La UEFA dispuso además homenajes durante los encuentros de la jornada, mientras el fútbol español continuó multiplicando las expresiones de dolor por la muerte del delantero.

Entre todas esas despedidas apareció también la de Messi. Sin extenderse ni hacer referencia a las circunstancias del accidente, el argentino eligió acompañar a los familiares y amigos del jugador con una imagen y un mensaje breve: “No hay palabras”.