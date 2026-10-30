Se enfría el sueño de Newell's: aseguran que Messi no volverá y seguirá en Inter Miami

La ilusión de los hinchas de Newell’s duró apenas unas horas. Después de que en Rosario comenzara a circular con fuerza la posibilidad de que Lionel Messi regresara al club en enero de 2027 , el periodista italiano Fabrizio Romano, uno de los principales especialistas internacionales en mercado de pases, descartó que actualmente existan negociaciones y aseguró que el capitán argentino está enfocado en continuar su carrera en Inter Miami.

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La versión había generado enorme expectativa porque no se trataba solamente del histórico deseo de verlo jugar profesionalmente con la camiseta rojinegra. Durante el jueves se instaló la posibilidad concreta de que Messi llegara a Rosario para disputar parte de la temporada 2027, aprovechando una particularidad del calendario de la MLS. Sin embargo, la información difundida este viernes enfrió ese escenario: por ahora no hay conversaciones abiertas entre las partes ni una salida de Miami bajo análisis .

El rumor tomó fuerza durante la noche del jueves después de una información difundida en Estadio 3, de Cadena 3 Rosario . El periodista Gonzalo Calvigioni, especializado en la actualidad de Newell’s, aseguró que Messi “nunca estuvo tan cerca” de llegar al club y señaló a enero de 2027 como una posible fecha para concretar el regreso.

La versión apuntaba a que la dirigencia encabezada por Ignacio Boero analizaba un proyecto para intentar contar con el rosarino durante aproximadamente seis meses, antes de su regreso a Estados Unidos. La idea se apoyaba en las modificaciones previstas en el calendario de la MLS para 2027 y en la posibilidad de aprovechar una ventana en la competencia norteamericana.

El tema tampoco apareció de la nada. En febrero de este año, el vicepresidente de Newell’s, Juan Manuel Medina , ya había reconocido públicamente que el club trabajaba para intentar que Messi pudiera jugar allí durante el primer semestre de 2027. En aquel momento aclaró que todavía no existía un acuerdo y que el proyecto dependía de poder ofrecer condiciones deportivas, institucionales y de infraestructura adecuadas.

Con esos antecedentes, la afirmación de Calvigioni volvió a encender una ilusión que acompaña a Newell’s desde hace años: ver a Messi debutar profesionalmente con la camiseta del club en el que comenzó a jugar al fútbol antes de marcharse a Barcelona cuando era adolescente.

Fabrizio Romano descartó negociaciones

La expectativa recibió este viernes un fuerte freno. Fabrizio Romano aseguró que no existen negociaciones para el regreso de Messi a Newell’s y que el futbolista no tiene previsto abandonar Inter Miami para volver al fútbol argentino en este momento.

El periodista sostuvo que Messi está cómodo en Miami junto a su familia y que su intención es cumplir el contrato vigente hasta 2028. Incluso planteó que una eventual continuidad más allá de ese año tampoco está descartada y será evaluada más adelante.

Romano fue concreto al señalar que el rosarino está completamente concentrado en Inter Miami y que no existe actualmente una operación en marcha para llevarlo a Rosario. Esa información contradice la idea de una llegada inminente en enero y deja, al menos por ahora, el regreso a Newell’s nuevamente en el terreno del deseo.

Messi tiene contrato con Inter Miami hasta 2028

Uno de los puntos centrales que condiciona cualquier posible regreso a Argentina es la situación contractual del futbolista. Inter Miami renovó oficialmente el vínculo de Messi hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, por lo que una eventual cesión o transferencia antes de esa fecha requeriría necesariamente un acuerdo con el club estadounidense.

Cuando firmó aquella renovación, Messi expresó públicamente su satisfacción por continuar en Miami y por formar parte del proyecto deportivo vinculado también al nuevo estadio de la institución. Desde su llegada en 2023, el argentino se convirtió en la principal figura deportiva y comercial de la franquicia.

Ese contrato no hace imposible que en algún momento pueda negociarse una salida temporal, pero sí vuelve mucho más complejo cualquier movimiento unilateral. Hasta ahora, además, Inter Miami no comunicó ninguna intención de desprenderse del jugador y Romano sostiene que tampoco Messi analiza marcharse.

El sueño de Newell’s sigue, pero no para enero

La relación de Messi con Newell’s siempre fue especial. Allí dio sus primeros pasos en las divisiones infantiles antes de viajar a España e incorporarse a Barcelona, aunque nunca llegó a disputar un partido oficial con el plantel profesional rojinegro.

Por eso, cada posibilidad de un regreso genera un impacto inmediato en Rosario. La dirigencia tampoco escondió durante los últimos años su deseo de intentar concretarlo y reconoció públicamente que existe un proyecto pensado para recibirlo en algún momento de su carrera.

Sin embargo, la información más reciente modifica el panorama que se había instalado durante las últimas horas. No hay negociaciones en marcha, Messi pretende continuar en Inter Miami y su contrato se extiende hasta 2028. La posibilidad de verlo alguna vez con la camiseta de Newell’s continúa abierta como deseo futuro, pero el escenario de una llegada en enero de 2027 quedó, por ahora, fuertemente descartado.