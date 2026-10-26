Balón de Oro 2026: Messi y Lautaro Martínez, entre los nominados en la gala por los 70 años del premio

El mundo del fútbol se reúne hoy en Londres para la entrega del Balón de Oro 2026. La ceremonia se hará este lunes 26 de octubre en el London Palladium, desde las 17:00 de la Argentina, y podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial del galardón.
Entre los nominados aparece nuevamente Lionel Messi, el máximo ganador de la historia del premio, con ocho trofeos. Lo acompaña Lautaro Martínez, que también integra la lista de candidatos.
La gala de este año tiene un significado particular. El Balón de Oro cumple 70 años y, para celebrarlo, la ceremonia se trasladó por primera vez a Londres, como homenaje a Stanley Matthews, el primer futbolista en ganarlo.
La nómina de 30 nominados incluye a figuras de primer nivel mundial, como:
- Kylian Mbappé
- Erling Haaland
- Vinícius Júnior
- Lamine Yamal
- Harry Kane
El premio, creado por la revista France Football, reconoce el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas durante la temporada 2025-2026.