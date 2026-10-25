River venció a Racing y llega al Superclásico a solo dos puntos de la Libertadores

River consiguió una victoria de enorme valor en el Monumental al derrotar 1-0 a Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura. Lautaro Rivero convirtió de cabeza a los 33 minutos del primer tiempo el único gol del encuentro y le permitió al conjunto de Leonardo Ponzio sumar tres puntos que lo acomodaron tanto en su zona como en la tabla anual, justo antes de afrontar el Superclásico frente a Boca.

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El Millonario no tuvo una actuación brillante, pero logró imponerse en un partido cerrado y contó con las situaciones más importantes. Rivero aprovechó un centro de Ángel Correa y ganó en lo alto para superar a Facundo Cambeses, mientras que antes del descanso el propio Correa llegó a convertir lo que parecía ser el segundo tanto, aunque Leandro Rey Hilfer lo anuló después de revisar la jugada en el VAR.

La victoria modificó de manera importante el panorama del Millonario en el Torneo Clausura. River llegó a 23 puntos y quedó cuarto en la Zona B , detrás de Rosario Central, Argentinos Juniors y Gimnasia, consolidándose entre los ocho equipos que actualmente estarían avanzando a los playoffs.

El triunfo también confirmó la recuperación del equipo después del 3-0 conseguido frente a Belgrano en Córdoba. Con dos victorias consecutivas, River logró escalar posiciones en un momento determinante de la fase regular y ahora afrontará las últimas jornadas dependiendo de sí mismo para asegurar su presencia en la etapa eliminatoria.

El resultado tuvo además un impacto directo en la tabla anual , donde River alcanzó los 52 puntos y quedó en el quinto lugar . El Millonario se encuentra a solo dos unidades de Argentinos Juniors, que suma 54 y por el momento ocupa el último puesto de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

La pelea, sin embargo, todavía tiene partidos pendientes que pueden modificar las posiciones. Argentinos disputó un encuentro menos y también Independiente Rivadavia, que aparece cuarto con 53 unidades, debe completar su compromiso de la fecha. River permanece actualmente en zona de Copa Sudamericana, pero volvió a quedar muy cerca de los lugares que entregan el boleto al principal torneo continental.

River llega fortalecido al Superclásico

El próximo compromiso tendrá un peso todavía mayor. River visitará a Boca el domingo 1° de noviembre en La Bombonera, en un Superclásico que también puede resultar determinante para la tabla anual y la pelea por la clasificación internacional.

El Millonario llegará al duelo con dos triunfos consecutivos y después de haber conseguido un resultado clave ante Racing. Boca, por su parte, viene de vencer 1-0 a Independiente y ocupa actualmente el primer puesto de la tabla anual con 57 puntos, por lo que el cruce tendrá además una incidencia directa en la lucha por los lugares de Copa.

River cerró así una noche positiva en el Monumental: ganó 1-0, quedó cuarto en zona de playoffs con 23 puntos y alcanzó las 52 unidades en la anual, a solo dos del último lugar que hoy entrega clasificación a la Libertadores.