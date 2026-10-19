    • 19 de octubre de 2026 - 08:14

    ¿Messi o Cristiano? La votación del Balón de Oro que dejó una diferencia que nadie esperaba

    La encuesta oficial es paga y enfrenta a diez ganadores múltiples. El premio de Cristiano en 2008 lidera con 62%, y el mejor de Messi, el de 2012, aparece segundo con apenas 13%.

    Balón de Oro.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Balón de Oro lanzó en su página oficial una votación para elegir “el Balón de Oro más grande de la historia”. La encuesta se abrió a comienzos de octubre y estará disponible hasta el 27 de octubre a las 00.00 (hora de París). La dinámica propone que los fanáticos comparen campañas y elijan una actuación puntual entre los premios incluidos en la plataforma.

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    Diez candidatos, un solo voto por campaña

    Participan los diez jugadores que ganaron el premio al menos dos veces: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

    Votar cuesta un euro por cada participación. Los usuarios pueden volver a votar por el mismo futbolista o por otro premio de la lista, siempre pagando ese monto. La página permite seguir en tiempo real el porcentaje acumulado de cada campaña.

    Hasta el momento, el Balón de Oro 2008 de Cristiano Ronaldo encabeza con el 62% de los votos. Fue su primer premio y llegó en su etapa en el Manchester United, en una temporada en la que el equipo ganó la Premier League 2007-08, la Liga de Campeones, la Community Shield y el Mundial de Clubes. Cristiano, además, fue el máximo goleador de Europa, con 31 goles en el campeonato inglés.

    El segundo puesto es para el Balón de Oro 2012 de Messi, con 13%. Fue su cuarta consagración consecutiva, tras un año calendario en el que convirtió 91 goles en 69 partidos. Detrás aparece el de 2023, con 9%, después de una temporada en la que ganó la Ligue 1 y la Supercopa de Francia con el PSG, además del Mundial con la selección argentina. En ese ciclo en el club francés, el rosarino sumó 21 goles y 20 asistencias en 41 partidos.

    La clave de la diferencia es que Messi reparte el apoyo entre sus ocho Balones de Oro, mientras que Cristiano concentra gran parte de sus votos en uno solo.

    El premio de Cristiano de 2007 suma 7% y el de 2016, 2%. Los de Messi en 2009, 2011, 2015 y 2019, junto con los de Cristiano en 2013 y 2014, tienen 1%. Los de Messi en 2010 y 2021 no registran porcentaje, igual que los de los demás nominados.

    Ambos siguen también en la pelea por llegar a los 1.000 goles. Messi suma 936 en 1.180 partidos y Cristiano Ronaldo registra 981 en 1.340 encuentros.

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