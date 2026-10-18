Desamparados goleó 3 a 0 a San Carlos, dio vuelta la serie y avanza en el Regional Amateur

Con goles de Edgardo Díaz, Tomás Garro y Franco Goria, el Víbora revirtió el marcador global en un Serpentario colmado y se metió en la siguiente ronda del torneo.

En una tarde vibrante y ante un Serpentario colmado de hinchas que empujaron de principio a fin, Sportivo Desamparados firmó una gran actuación, venció 3 a 0 a San Carlos de Mendoza y selló su clasificación a la siguiente ronda del Torneo Regional Amateur. El conjunto puyutano, que llegaba con la obligación de dar vuelta el 0-1 sufrido en el partido de ida en suelo mendocino, mostró autoridad, resolvió la llave con un global de 3 a 1 y mantiene firme el sueño del ascenso al Torneo Federal A.

El inicio del encuentro mostró a un Desamparados decidido a asumir el protagonismo. La apertura del marcador llegó de la mano de Edgardo Díaz, quien capturó una pelota fuera del área y sacó un preciso remate rasante que se metió pegado al palo derecho del arquero visitante, desatando la primera explosión en las tribunas.

Con el envión del 1-0 que igualaba la serie, el equipo sanjuanino no bajó la intensidad. A los 38 minutos de la primera parte, Tomás Garro ejecutó de manera impecable un tiro libre desde el vértice del área grande para establecer el 2 a 0 parcial. Con ese golazo, el Puyutano daba vuelta la eliminatoria antes de irse al descanso y obligaba a la visita a replantear su estrategia.

Golpe definitivo en el complemento En la segunda mitad, Desamparados no le dio margen de reacción al elenco mendocino. A los 12 minutos del complemento, Franco Goria apareció para marcar el 3 a 0 definitivo, estirando la diferencia en el global y liquidando el cruce. A partir de allí, el conjunto local administró los tiempos del partido, se apoderó de la posesión y sostuvo el resultado sin sufrir sobresaltos hasta el pitazo final.

El árbitro Matías Noguera marcó el fin del encuentro y confirmó la ansiada clasificación del elenco puyutano, que celebró la victoria junto a su gente en una jornada decisiva para el futuro del club en el certamen.