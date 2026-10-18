    • 18 de octubre de 2026 - 23:14

    Desamparados goleó 3 a 0 a San Carlos, dio vuelta la serie y avanza en el Regional Amateur

    Con goles de Edgardo Díaz, Tomás Garro y Franco Goria, el Víbora revirtió el marcador global en un Serpentario colmado y se metió en la siguiente ronda del torneo.

    IMG-20261018-WA0042
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una tarde vibrante y ante un Serpentario colmado de hinchas que empujaron de principio a fin, Sportivo Desamparados firmó una gran actuación, venció 3 a 0 a San Carlos de Mendoza y selló su clasificación a la siguiente ronda del Torneo Regional Amateur. El conjunto puyutano, que llegaba con la obligación de dar vuelta el 0-1 sufrido en el partido de ida en suelo mendocino, mostró autoridad, resolvió la llave con un global de 3 a 1 y mantiene firme el sueño del ascenso al Torneo Federal A.

    Leé además

    desamparados en puyuta y union en mendoza, se juegan la vida por el pasaje a la tercera fase del regional amateur

    Desamparados en Puyuta y Unión en Mendoza, se juegan la vida por el pasaje a la Tercera Fase del Regional Amateur
    regional amateur: desamparados confirmo el precio de entradas para la revancha decisiva ante san carlos

    Regional Amateur: Desamparados confirmó el precio de entradas para la revancha decisiva ante San Carlos

    El inicio del encuentro mostró a un Desamparados decidido a asumir el protagonismo. La apertura del marcador llegó de la mano de Edgardo Díaz, quien capturó una pelota fuera del área y sacó un preciso remate rasante que se metió pegado al palo derecho del arquero visitante, desatando la primera explosión en las tribunas.

    Con el envión del 1-0 que igualaba la serie, el equipo sanjuanino no bajó la intensidad. A los 38 minutos de la primera parte, Tomás Garro ejecutó de manera impecable un tiro libre desde el vértice del área grande para establecer el 2 a 0 parcial. Con ese golazo, el Puyutano daba vuelta la eliminatoria antes de irse al descanso y obligaba a la visita a replantear su estrategia.

    Golpe definitivo en el complemento

    En la segunda mitad, Desamparados no le dio margen de reacción al elenco mendocino. A los 12 minutos del complemento, Franco Goria apareció para marcar el 3 a 0 definitivo, estirando la diferencia en el global y liquidando el cruce. A partir de allí, el conjunto local administró los tiempos del partido, se apoderó de la posesión y sostuvo el resultado sin sufrir sobresaltos hasta el pitazo final.

    El árbitro Matías Noguera marcó el fin del encuentro y confirmó la ansiada clasificación del elenco puyutano, que celebró la victoria junto a su gente en una jornada decisiva para el futuro del club en el certamen.

    Lo que viene

    Tras superar esta instancia eliminatoria, el Puyutano aguarda por la confirmación de su próximo rival. En la siguiente fase se medirá ante uno de los equipos que lograron la clasificación directa a la tercera ronda tras haber finalizado en el primer puesto de sus respectivos grupos en la fase inicial.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Daniel Castro ya definió y puso el 3 a 1 para Desamparados que se agigantó en Villa Krause y se apoderó del primer puesto en la clasificación. Fotos: prensa CSD.

    Desamparados se hizo gigante en Villa Krause, venció a Unión y terminó primero: volverán a cruzarse en Play Off

    regional amateur: union defiende la ventaja en mendoza con bronca por el dia y desamparados busca la remontada

    Regional Amateur: Unión defiende la ventaja en Mendoza con bronca por el día y Desamparados busca la remontada

    Juan Carlos Villalobo. Foto: prensa Desamparados.

    Desamparados perdió ante San Carlos y quedó obligado a ganar en la vuelta

    con la ilusion a cuestas: desamparados inicia su camino en el sur mendocino con el sueno intacto

    Con la ilusión a cuestas: Desamparados inicia su camino en el sur mendocino con el sueño intacto