Desamparados goleó 3 a 0 a San Carlos, dio vuelta la serie y avanza en el Regional Amateur

En una tarde vibrante y ante un Serpentario colmado de hinchas que empujaron de principio a fin, Sportivo Desamparados firmó una gran actuación, venció 3 a 0 a San Carlos de Mendoza y selló su clasificación a la siguiente ronda del Torneo Regional Amateur. El conjunto puyutano, que llegaba con la obligación de dar vuelta el 0-1 sufrido en el partido de ida en suelo mendocino, mostró autoridad, resolvió la llave con un global de 3 a 1 y mantiene firme el sueño del ascenso al Torneo Federal A.
El inicio del encuentro mostró a un Desamparados decidido a asumir el protagonismo. La apertura del marcador llegó de la mano de Edgardo Díaz, quien capturó una pelota fuera del área y sacó un preciso remate rasante que se metió pegado al palo derecho del arquero visitante, desatando la primera explosión en las tribunas.
Con el envión del 1-0 que igualaba la serie, el equipo sanjuanino no bajó la intensidad. A los 38 minutos de la primera parte, Tomás Garro ejecutó de manera impecable un tiro libre desde el vértice del área grande para establecer el 2 a 0 parcial. Con ese golazo, el Puyutano daba vuelta la eliminatoria antes de irse al descanso y obligaba a la visita a replantear su estrategia.
Golpe definitivo en el complemento
En la segunda mitad, Desamparados no le dio margen de reacción al elenco mendocino. A los 12 minutos del complemento, Franco Goria apareció para marcar el 3 a 0 definitivo, estirando la diferencia en el global y liquidando el cruce. A partir de allí, el conjunto local administró los tiempos del partido, se apoderó de la posesión y sostuvo el resultado sin sufrir sobresaltos hasta el pitazo final.
El árbitro Matías Noguera marcó el fin del encuentro y confirmó la ansiada clasificación del elenco puyutano, que celebró la victoria junto a su gente en una jornada decisiva para el futuro del club en el certamen.
Lo que viene
Tras superar esta instancia eliminatoria, el Puyutano aguarda por la confirmación de su próximo rival. En la siguiente fase se medirá ante uno de los equipos que lograron la clasificación directa a la tercera ronda tras haber finalizado en el primer puesto de sus respectivos grupos en la fase inicial.