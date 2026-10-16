    • 16 de octubre de 2026 - 18:52

    Regional Amateur: Desamparados confirmó el precio de entradas para la revancha decisiva ante San Carlos

    El Víbora recibirá este domingo a las 20.30 a Sport Club San Carlos de Mendoza en Puyuta. Tras perder 1-0 en la ida, deberá ganar por dos goles o más para avanzar de fase y mantener vivo el sueño del ascenso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Sportivo Desamparados dio a conocer el precio de las entradas para el trascendental encuentro que disputará este domingo 18 de octubre ante Sport Club San Carlos de Mendoza, por la revancha de la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur. El partido se jugará desde las 20.30 en el Estadio José Eduardo Nehin, donde se espera una importante concurrencia de hinchas.

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    Cuánto cuestan las entradas para Desamparados vs. San Carlos

    La dirigencia del club informó los valores para socios y no socios, además de las tarifas diferenciadas para jubilados y menores. Los precios varían según la ubicación y la condición del espectador.

    Socios

    - Popular: sin cargo.

    - Platea baja: $5.000.

    - Platea alta: $10.000.

    - Jubilados y menores: sin cargo en popular y plateas.

    - Escuela de Fútbol, inferiores, futsal y fútbol femenino: $10.000.

    No socios

    - Popular: $15.000.

    - Platea baja: $20.000.

    - Platea alta: $25.000.

    - Jubilados y menores: $8.000 en popular y $10.000 en platea.

    Días y horarios de venta de entradas

    La venta comenzó este viernes en la sede del club y continuará durante el fin de semana, con distintos horarios para facilitar el acceso de los hinchas que quieran acompañar al equipo en una jornada clave. En tanto que vía online los tickets se venden a través de AccessFan o haciendo click AQUÍ.

    El cronograma establecido es el siguiente:

    - Viernes: de 18 a 21, en la sede del club.

    - Sábado: de 11 a 13 y de 18 a 21, en la sede.

    - Domingo: de 11 a 18, en la sede del club. Además, las boleterías del estadio estarán habilitadas desde las 19 hasta el inicio del partido.

    La terna arbitral para la revancha

    El encuentro contará con una terna arbitral de la provincia de San Luis. Matías Edgardo Noguera será el árbitro principal, acompañado por Gustavo Daniel Guerrero y Jorge Morales Miranda como asistentes. En tanto, Eliana Quiroga se desempeñará como cuarta árbitra.

    Con el resultado de la ida en contra, Desamparados buscará hacerse fuerte en Puyuta, con el apoyo de su gente, para dar vuelta la serie ante el conjunto mendocino y continuar en la lucha por el ascenso en el Regional Amateur.

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