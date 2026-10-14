    • 14 de octubre de 2026 - 19:20

    Regional Amateur: Unión defiende la ventaja en Mendoza con bronca por el día y Desamparados busca la remontada

    El Azul visitará a Palmira en medio de la molestia por jugar apenas 48 horas después del clásico local. Sportivo, en tanto, recibirá a San Carlos con la obligación de dar vuelta la serie.

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    Diario de Cuyo | Vanessa Chaparro
    Por Vanessa Chaparro

    Será un fin de semana más que clave para los dos equipos sanjuaninos que disputan el Torneo Regional Amateur 2026. El Consejo Federal oficializó días, horarios y designaciones arbitrales para los choques de vuelta de la Segunda Fase. Tanto Atlético Unión como Sportivo Desamparados ya conocen las autoridades que impartirán justicia en dos compromisos trascendentales para sus aspiraciones de ascenso.

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    Unión lo dio vuelta y sacó una buena ventaja ante Palmira en el choque de ida de la Segunda Fase del Regional

    Unión y su malestar por la programación

    El primero en salir a escena será el conjunto de Villa Krause, que se medirá en condición de visitante ante Atlético Palmira de Mendoza este sábado 17 de octubre desde las 20:30 horas. El "Azul" llega a tierras mendocinas con un colchón a favor tras imponerse 3 a 1 en el encuentro de ida. La terna arbitral designada proviene de Río Cuarto: Juan Vaselli será el juez principal, asistido por Leandro Jonatan Acosta y Noelia Tissera, con Jonathan Costilla como cuarto árbitro.

    Sin embargo, la programación generó un fuerte malestar en el club de Villa Krause. Ocurre que el equipo debe afrontar este jueves su compromiso ante Desamparados por el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, lo que los obliga a disputar la revancha del certamen nacional con apenas 48 horas de descanso y viaje de por medio.

    Desamparados obligado a dar vuelta la historia ante su gente

    Por su parte, Sportivo Desamparados definirá la serie en su casa y ante su gente. El Puyutano recibirá a Sport Club San Carlos de Mendoza en el Estadio José Eduardo Nehin el domingo 18 de octubre a las 20:30 horas. Los dirigidos por Mauricio Del Cero enfrentan la obligación de dar vuelta la historia tras la caída por 1 a 0 sufrida en el partido de ida disputado en Mendoza.

    Para este cotejo, el arbitraje estará a cargo de una terna de la provincia de San Luis liderada por Matías Edgardo Noguera, quien estará acompañado por los asistentes Gustavo Daniel Guerrero y Jorge Morales Miranda, mientras que Eliana Quiroga oficiará como cuarta árbitra.

    Desamparados deberá ganar por diferencia de dos goles o más para seguir en carrera por sus aspiraciones de ascenso, de ganar por diferencia de un gol la definición será por penales. Desde la dirigencia avisaron que la venta de entradas comenzará el viernes teniendo en cuenta que se espera una gran concurrencia en Puyuta como ocurre en cada presentación del Víbora en el certamen.

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