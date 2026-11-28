El club mendocino accedió a vender los derechos televisivos a un medio sanjuanino. Los hinchas puyutanos podrán seguir la revancha de la final de la Región Cuyo a través de Passline, en un encuentro que llega envuelto en cuestionamientos arbitrales y declaraciones explosivas.

La final de vuelta por la Región Cuyo del Regional Amateur entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear se jugará en un clima cargado de tensión. A las polémicas que dejó el partido de ida, disputado en el estadio El Serpentario y que terminó 0 a 0, se sumaron declaraciones que encendieron todavía más la previa y una primera negativa del conjunto mendocino para permitir la televisación del encuentro decisivo. Sin embargo, después de una insistente gestión de Radio Santa Cecilia, finalmente habrá imágenes para que los hinchas sanjuaninos puedan acompañar al Puyutano desde sus casas.

En un primer momento, Pacífico había comunicado que no permitiría la televisación del partido, manteniendo una postura que sostuvo durante todo el campeonato, ya que no había autorizado la transmisión de ninguno de sus encuentros. Pero la insistencia de Radio Santa Cecilia, medio sanjuanino que buscó garantizar el acceso de los simpatizantes de Desamparados a las imágenes de una final trascendental, terminó dando sus frutos.

Finalmente, el club mendocino accedió a vender los derechos televisivos y Radio Santa Cecilia contará con las imágenes exclusivas de la revancha. Una decisión que representa un paso importante para que los hinchas puedan seguir el partido y que, en medio de tantas controversias, también aporta una herramienta de transparencia y acceso a la información sobre lo que suceda dentro del campo de juego. Claro que no será gratis, la final irá a través de Passline y los hinchas deberán abonar un acceso para poder ver el choque (Podrán hacerlo haciendo click AQUÍ).

Una final que llega atravesada por la polémica La definición llega, además, atravesada por la polémica que dejó el arbitraje de Franco Morón en el encuentro de ida. El juez tuvo un papel protagónico con decisiones muy cuestionadas por el lado sanjuanino, en un partido en el que Desamparados sintió que los fallos arbitrales condicionaron su juego.

A eso se sumaron las explosivas declaraciones de Ricardo Caruso Lombardi, quien durante la semana, en su programa de streaming, aseguró que el ascenso ya estaría prometido para Pacífico y que Desamparados estaba eliminado antes de disputar la revancha. Una frase que generó todavía más ruido alrededor de una serie que, futbolísticamente, sigue completamente abierta.