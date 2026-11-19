La polémica por el arbitraje terminó teniendo consecuencias antes de que la pelota comience a rodar. El Consejo Federal decidió cambiar al árbitro principal para el partido entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear , luego del malestar que había generado la designación de Fernando Rekers y el reclamo formal presentado por la dirigencia puyutana .

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La nueva designación tendrá como protagonista a Franco Morón , juez oriundo de General Pico, La Pampa, y perteneciente a la Liga Pampeana de Fútbol. Estará acompañado por Andrés Vota como primer asistente, Leonardo Santillán como segundo asistente y Marcos Inchaurrondo como cuarto árbitro.

La modificación se conoció después de que el nombre de Rekers encendiera las alarmas en Puyuta. El árbitro cordobés había sido elegido inicialmente para impartir justicia en la final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur, pero sus antecedentes con Desamparados generaron una fuerte reacción entre los hinchas y motivaron la intervención de los dirigentes.

El principal recuerdo que despertó el rechazo se remonta a enero de 2025, cuando Rekers dirigió el partido de ida entre Sportivo y Pacífico en General Alvear. Aquella tarde, el equipo sanjuanino perdió 2-0 y terminó con dos futbolistas expulsados, en un encuentro atravesado por decisiones arbitrales que fueron duramente cuestionadas desde el entorno del Víbora. Pese a ese resultado, Desamparados consiguió revertir la serie en el Serpentario y avanzar mediante los penales.

A ese antecedente se sumó la polémica actuación de Rekers en un encuentro de Alianza frente a Gutiérrez de Mendoza, por el Regional Amateur 2023/2024, que terminó suspendido y derivó posteriormente en la eliminación del Lechuzo por decisión del Tribunal de Disciplina.

Quién es el nuevo árbitro de Desamparados-Pacífico

Con el cambio confirmado, Morón tendrá la responsabilidad de conducir un partido de alto voltaje, en una instancia decisiva y con dos equipos que llegan después de superar sus respectivas semifinales.

El árbitro pampeano cuenta con experiencia en el Torneo Federal A, tanto en partidos de fase regular como en instancias eliminatorias. También participó en encuentros de la Liga Profesional, aunque en ese ámbito cumplió funciones como cuarto árbitro.

Su antecedente más reciente fue la revancha entre Cipolletti y Juventud Antoniana, disputada el 15 de noviembre por los cuartos de final de la Reválida del Federal A. El equipo rionegrino ganó 3-0 y avanzó de ronda, aunque el desempeño arbitral recibió cuestionamientos del entrenador del conjunto salteño, Sergio Maza.

El encuentro se disputará este lunes, desde las 20.30, en el estadio El Serpentario. Será el primer capítulo de una serie que definirá al representante de la Región Cuyo y cuyo desenlace se conocerá una semana después en General Alvear.

Después de una semana en la que el arbitraje se convirtió en protagonista antes del inicio del partido, Desamparados y Pacífico buscarán que toda la atención vuelva a estar puesta en el fútbol.