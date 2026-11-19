El piloto argentino Franco Colapinto busca romper una racha de seis carreras sin sumar en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas.

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El piloto argentino Franco Colapinto regresa a la acción en la Fórmula 1 este fin de semana para disputar el Gran Premio de Las Vegas, buscando poner fin a una racha de seis fechas consecutivas sin sumar puntos. La competencia se desarrollará en el circuito callejero de 6,201 kilómetros y 17 curvas.

La actividad en Nevada comenzará el jueves 19 de noviembre con la primera práctica libre a las 21:30 (hora argentina). Las siguientes sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo el viernes, a la 1:00 y 21:30, respectivamente, mientras que la clasificación será el sábado a la 1:00 y la carrera el domingo a la misma hora.

Colapinto, quien representa a Alpine, llega a esta instancia tras una temporada con altibajos, habiendo iniciado su racha negativa en Azerbaiyán y continuado en Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil. El campeonato de pilotos ya tiene definido a su campeón, el joven italiano Kimi Antonelli de Mercedes.

Detalles sobre el Gran Premio de Las Vegas El flamante circuito de Las Vegas, ubicado en el corazón de la ciudad, se extiende a lo largo de 6.201 kilómetros y cuenta con 17 curvas. Los pilotos transitarán emblemáticos lugares como el Caesars Palace y el Bellagio, buscando velocidades promedio comparables a las de Monza, conocido como el "Templo de la Velocidad". La carrera constará de 50 vueltas.

Horarios y dónde ver la Fórmula 1 Para los aficionados en Argentina, los horarios del Gran Premio de Las Vegas se distribuyen de la siguiente manera: las prácticas libres 1 y 3 serán el jueves y viernes por la noche (21:30), mientras que la práctica libre 2 y la clasificación se realizarán el viernes y sábado a la 1:00 de la madrugada. La carrera está programada para el domingo a la 1:00.