Franco Colapinto vuelve a correr este jueves 19 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. El piloto argentino comenzará la actividad a las 21.30, hora de Argentina, con la primera práctica libre sobre el circuito callejero de Nevada.

El representante de Alpine llega a Estados Unidos después de finalizar 13° en el GP de Brasil, donde una mala largada condicionó buena parte de su carrera. Pese a recuperar terreno y protagonizar algunas maniobras destacadas, volvió a quedarse fuera de los puntos y terminó apenas por delante de su compañero Pierre Gasly.

Las Vegas será una nueva oportunidad para interrumpir una serie de seis Grandes Premios consecutivos sin sumar , iniciada en Azerbaiyán y continuada en Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil. El argentino había conseguido sus últimos puntos con el séptimo puesto alcanzado en el GP de España.

La actividad tendrá horarios nocturnos y de madrugada para Argentina debido a la diferencia horaria con Nevada. La primera salida a pista será el jueves por la noche, mientras que tanto la clasificación como la carrera comenzarán a la 1 de la madrugada .

Práctica Libre 2: 1.00

Práctica Libre 3: 21.30

Sábado 21 de noviembre Clasificación: 1.00

Domingo 22 de noviembre Carrera: 1.00

Los horarios corresponden a Argentina. La carrera tendrá 50 vueltas y se disputará sobre el Las Vegas Strip Circuit, un trazado urbano de 6,201 kilómetros, para completar una distancia total cercana a los 310 kilómetros.

Cómo le fue a Colapinto en su última carrera

El último antecedente del argentino fue el Gran Premio de Brasil, disputado el 8 de noviembre en Interlagos. Colapinto cruzó la bandera a cuadros en la posición 13, mientras que Gasly terminó 14°, en un fin de semana marcado por la lluvia y dificultades de Alpine para gestionar los neumáticos.

El propio piloto reconoció después de la competencia que sufrió desde el inicio. “Fue la peor largada del año”, señaló, al explicar que no tenía suficiente agarre ni potencia en los primeros metros. Esa pérdida inicial de posiciones lo obligó a recuperar terreno durante el resto de la carrera y terminó condicionando sus posibilidades de entrar en el top 10.

Colapinto rescató, sin embargo, algunas maniobras y el ritmo mostrado durante distintos tramos. El argentino también admitió que el fin de semana había dejado aspectos por analizar antes de Las Vegas, especialmente el funcionamiento del auto con neumáticos intermedios y algunas decisiones estratégicas durante la carrera.

Las Vegas, un circuito nocturno y de alta velocidad

El escenario será uno de los más particulares del calendario. Las Vegas Strip Circuit recorre algunas de las avenidas más reconocidas de la ciudad, tiene 17 curvas y cuenta con extensas rectas en las que los monoplazas alcanzan velocidades muy elevadas. La carrera se disputa de noche, con temperaturas considerablemente más bajas que en otros Grandes Premios.

Ese último factor será uno de los desafíos señalados por Colapinto antes del fin de semana. El argentino explicó que mantener los neumáticos dentro de la ventana adecuada de funcionamiento será fundamental debido a las bajas temperaturas nocturnas del desierto, especialmente en un circuito con largas rectas.

“Trabajaremos para tener un fin de semana sin contratiempos y extraer el máximo potencial del coche”, anticipó el piloto de Alpine, que buscará devolver al equipo a la zona de puntos después de varias fechas complicadas. La escudería ya consiguió puntuar durante 2026 en sus anteriores visitas a Estados Unidos.

El antecedente de Colapinto en Las Vegas

El argentino ya conoce el circuito. En la edición de 2025, también con Alpine, terminó en el puesto 15 después de completar 49 vueltas y finalizar a una vuelta del ganador. Pierre Gasly, su compañero de equipo, concluyó aquella carrera en la 13ª posición.

Ahora llegará con un escenario diferente y con tres Grandes Premios por delante para terminar la temporada. Después de Las Vegas, la Fórmula 1 continuará con Qatar y posteriormente cerrará el campeonato en Abu Dhabi, por lo que el fin de semana estadounidense marcará el comienzo de la recta final del año.