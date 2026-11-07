Colapinto terminó 14° en la tercera práctica de Brasil y ahora va por la clasificación

Franco Colapinto terminó 14° este sábado en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y ya pone la mira en la clasificación de Interlagos. El piloto de Alpine registró una mejor vuelta de 1:12.925 y quedó a 1.303 segundos del tiempo más rápido de la sesión.

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La referencia de la FP3 fue Max Verstappen , quien llevó su Red Bull al primer puesto con 1:11.622. Detrás quedaron Kimi Antonelli y Lando Norris, mientras que Colapinto cerró la tanda tres posiciones por debajo de su compañero Pierre Gasly, que terminó 11°.

El argentino comenzó la sesión trabajando con neumáticos medios y fue mejorando progresivamente sus registros. En su primera vuelta marcó 1:15.296, luego bajó a 1:14.569 y posteriormente a 1:14.023. Para el tramo final Alpine colocó los neumáticos blandos , con los que Colapinto consiguió su mejor tiempo definitivo.

En un momento llegó a ubicarse 13°, aunque los últimos intentos de sus rivales terminaron desplazándolo al 14° puesto . Gasly también utilizó el compuesto blando y consiguió finalizar alrededor de tres décimas por delante del argentino.

Colapinto había tenido un comienzo positivo en Interlagos. En la primera práctica del viernes terminó noveno , con un tiempo de 1:12.654, mientras que en la segunda sesión finalizó 11° con 1:11.996. En esa última tanda incluso consiguió superar a Gasly, que había quedado 14°.

De esta manera, el argentino llega a la clasificación después de completar las tres sesiones de entrenamientos con un 9°, un 11° y un 14° puesto.

El propio Colapinto había reconocido después de la actividad del viernes que todavía necesitaba encontrar mayor consistencia en el Alpine. La extrema paridad de la zona media vuelve a ser uno de los puntos centrales en Interlagos, donde diferencias de pocas décimas pueden significar varias posiciones.

Ahora llegará la instancia que definirá el lugar desde el que comenzará la carrera del domingo.

A qué hora es la clasificación y cuándo corre Colapinto

La clasificación del Gran Premio de Brasil comenzará este sábado a las 15, hora de Argentina, y se extenderá aproximadamente durante una hora. Allí Colapinto intentará superar la Q1 y avanzar lo máximo posible en una grilla que se presenta ajustada.

La actividad que queda en Interlagos es:

Sábado 7 de noviembre – Clasificación: 15.00.

Domingo 8 de noviembre – Carrera: 14.00.

La competencia del domingo se disputará sobre 71 vueltas al Autódromo José Carlos Pace. La transmisión en Argentina estará disponible por Fox Sports, mientras que vía streaming podrá seguirse por Disney+ y F1 TV.

Después del 14° puesto en la última práctica, Colapinto volverá a pista desde las 15 para afrontar la clasificación y buscar su lugar en la grilla del GP de Brasil.