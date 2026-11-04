Franco Colapinto palpitó el GP de Brasil y les prometió a los argentinos: "Quiero darles una buena carrera"

El piloto de Alpine, que se quedó sin puntos en México tras una sanción, destacó la importancia de correr en Sudamérica y se ilusionó con el apoyo que recibirá en las tribunas de Interlagos.

Franco Colapinto ya se prepara para el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, una fecha especial por la cercanía con la Argentina y la gran cantidad de compatriotas que suelen viajar para verlo correr. Tras quedarse sin puntos en México, el piloto de Alpine expresó sus expectativas y les hizo una promesa a los fanáticos.

“Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos. Hay muchísimos argentinos que se suman a los hinchas brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera”, afirmó.

Qué pasó en México. El argentino había terminado 8° en el Autódromo Hermanos Rodríguez y, tras la sanción a Oscar Piastri, había subido provisoriamente al 7° puesto. Sin embargo, los comisarios deportivos le impusieron 10 segundos de recargo por no reducir lo suficiente la velocidad durante un período de bandera amarilla, y cayó al 15° lugar. Pierre Gasly, que había finalizado 10°, también fue penalizado, por lo que Alpine no sumó puntos.

“Fue una pena irnos de Ciudad de México sin puntos después de una carrera muy luchada. Fue una competencia muy intensa, pero lo positivo es que pudimos ejecutarla muy bien, mostrar buen ritmo y pelear entre los diez primeros”, dijo Colapinto en diálogo con el sitio oficial de la escudería. Y agregó sobre la próxima cita: “Eso es lo que debemos seguir haciendo este fin de semana en San Pablo”. El piloto también destacó las características del circuito brasileño y la posibilidad de aprovechar las oportunidades que ofrece.

Cómo le fue en Brasil. En 2024, largó desde el 16° puesto y abandonó tras perder el control de su Williams bajo la lluvia e impactar contra las barreras. En 2025, llegó a Interlagos con la noticia de que Alpine lo había confirmado como piloto titular para 2026, y terminó 15° tras volver a largar desde el puesto 16.