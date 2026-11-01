Franco Colapinto terminó 8° en el Gran Premio de México que ganó Max Verstappen: Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

El piloto argentino volvió a la zona de puntos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Al italiano le alcanzó ser tercero para ser el más joven en coronarse.

Franco Colapinto terminó 8° en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. El argentino tuvo una destacable actuación y logró sumar puntos tres cuatro carreras. Por su parte, Pierre Gasly finalizó décimo.

Max Verstappen se quedó con la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que Lewis Hamilton terminó segundo y Andrea Kimi Antonelli completó el podio en el tercer puesto.

El resultado le permitió al piloto italiano de Mercedes consagrarse campeón de la F1.