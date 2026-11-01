    • 1 de noviembre de 2026 - 17:02

    Franco Colapinto terminó 8° en el Gran Premio de México que ganó Max Verstappen: Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1

    El piloto argentino volvió a la zona de puntos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Al italiano le alcanzó ser tercero para ser el más joven en coronarse.

    Franco Colapinto
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Franco Colapinto terminó 8° en el Gran Premio de México de la Fórmula 1. El argentino tuvo una destacable actuación y logró sumar puntos tres cuatro carreras. Por su parte, Pierre Gasly finalizó décimo.

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    Max Verstappen se quedó con la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que Lewis Hamilton terminó segundo y Andrea Kimi Antonelli completó el podio en el tercer puesto.

    El resultado le permitió al piloto italiano de Mercedes consagrarse campeón de la F1.

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