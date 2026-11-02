Por qué la FIA sancionó a Franco Colapinto con 10 segundos y perdió los puntos que había sumado

Lo que Franco Colapinto había conseguido en la pista se lo quitaron después los comisarios. Tras el Gran Premio de la Ciudad de México , la FIA le aplicó una penalización de 10 segundos al piloto argentino de Alpine , que pasó del séptimo al decimoquinto lugar y se quedó sin puntos .

Colapinto había cruzado la meta en el octavo puesto y había subido al séptimo luego de la sanción a Oscar Piastri . Pero los comisarios revisaron la telemetría y las imágenes de la cámara a bordo y concluyeron que no había frenado lo necesario al pasar por un sector con bandera amarilla simple . La infracción corresponde al artículo B1.8.4a del reglamento, que exige bajar la velocidad y estar listo para cambiar de trayectoria en esas zonas.

El piloto y su equipo presentaron datos de telemetría y material fotográfico para intentar demostrar que habían cumplido con la norma, pero no lograron convencer a la FIA. Además del castigo en tiempo, Colapinto recibió un punto en su superlicencia , por lo que acumula cinco en los últimos 12 meses.

La sanción pega más fuerte por lo que había hecho el argentino. Largó 11° y, con una de sus arrancadas habituales, superó en las primeras curvas a Pierre Gasly , Lando Norris y Nico Hülkenberg . También aprovechó el trompo de Isack Hadjar y quedó séptimo casi enseguida.

Desde ahí corrió con una estrategia a una sola parada , mantuvo el ritmo con neumáticos medios y sacó provecho del incidente entre Piastri y Jack Lindblad, que terminó con el abandono de este último. Había sido, además, la mejor actuación de Alpine en el fin de semana y la que parecía cortar una racha de cuatro carreras sin sumar .

El equipo francés sufrió otra sanción: Pierre Gasly recibió un stop and go convertible en 20 segundos y dos puntos en la superlicencia. En su caso la falta fue más grave, porque se produjo en una zona de doble bandera amarilla (artículo B1.8.4b), donde se exige una desaceleración mayor. Los comisarios compararon sus datos con los de otros autos que pasaron por el mismo sector y determinaron que no frenó lo suficiente.

Así, Alpine terminó el Gran Premio sin ningún punto, pese a que ambos autos habían finalizado en zona de puntos. El golpe llega en un momento delicado: la escudería ya adelantó que sus A526 no tendrán más desarrollos hasta fin de temporada, mientras Audi y Haas siguen actualizando sus autos y Racing Bulls se consolida en la pelea por el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo, se mostró conforme con el ritmo de carrera, pero lamentó el resultado final. Destacó que Colapinto hizo una carrera sólida y consistente, algo que necesitaba tras una racha adversa, y que Gasly también remontó pese a problemas de potencia en la largada. Para el italiano, fue frustrante irse sin nada.

En cinco días, la Fórmula 1 correrá en Interlagos, en el Gran Premio de San Pablo, donde Colapinto contará con el apoyo de miles de argentinos.