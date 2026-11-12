Franco Colapinto podría volver a Williams por un efecto dominó en la Fórmula 1

Franco Colapinto podría tener un esperado regreso a la estructura oficial de Williams en la máxima categoría del automovilismo internacional. La carrera deportiva del talentoso piloto argentino cobró una nueva y gran relevancia en el mercado de pases ante una posible reestructuración en la parrilla actual de la competencia.
Una eventual salida del australiano Oscar Piastri de la escudería McLaren podría desencadenar una serie de movimientos estratégicos muy importantes. El joven piloto sudamericano es considerado una pieza clave de gran interés para un retorno muy comentado a la tradicional escudería de Grove.
El futuro de Franco Colapinto en la máxima categoría
El firme respaldo del director de Williams, James Vowles, hacia el deportista permanece intacto, ya que su figura resultó fundamental en su llegada a la categoría reina durante la temporada pasada. La cadena de modificaciones podría comenzar en McLaren, donde Zak Brown buscaría fichar al español Carlos Sainz, actualmente en Williams.
La partida de Carlos Sainz dejaría libre un asiento prioritario, ubicando a Colapinto entre los principales candidatos para ocuparlo. El contrato del argentino marca el ritmo de la negociación, ya que disputará el tercer año de una cesión planificada por cinco temporadas.
Expectativa por el movimiento de Williams en el mercado
La posible salida de Piastri y la consecuente búsqueda de Sainz abrirían una vacante clave, reabriendo la vía directa entre el talentoso piloto albiceleste y James Vowles, quien impulsó su debut absoluto.
El regreso a la escudería exigiría la activación de una cláusula de repesca o un pacto formal entre ambos equipos. A pesar de tratarse de hipótesis a mediano plazo, la sólida estima de Vowles consolida al corredor como la alternativa natural ante cualquier vacante inesperada en las escuderías de punta.