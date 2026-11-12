Franco Colapinto podría volver a Williams por un efecto dominó en la Fórmula 1

Una posible salida de Oscar Piastri de McLaren abriría un asiento clave en Williams, donde el piloto Franco Colapinto es considerado una alternativa natural.

Franco Colapinto podría regresar a la estructura oficial de Williams en la Fórmula 1.

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Franco Colapinto podría tener un esperado regreso a la estructura oficial de Williams en la máxima categoría del automovilismo internacional. La carrera deportiva del talentoso piloto argentino cobró una nueva y gran relevancia en el mercado de pases ante una posible reestructuración en la parrilla actual de la competencia.

🏎️ ¡El futuro de Franco Colapinto en F1, en el aire!



⚡️ Confirmado por Alpine para 2027, pero rumores de un giro inesperado.



🔄 Posible regreso a Williams por la movida de Piastri en McLaren.



📉 El australiano no repunta y se desvinculó de su representante.



🗓️ Próxima carrera… — DEPORTV (@canaldeportv) November 11, 2026 Una eventual salida del australiano Oscar Piastri de la escudería McLaren podría desencadenar una serie de movimientos estratégicos muy importantes. El joven piloto sudamericano es considerado una pieza clave de gran interés para un retorno muy comentado a la tradicional escudería de Grove.

🚨 BREAKING: Oscar Piastri has officially parted ways with longtime manager Mark Webber.



Piastri and the management team led by Mark and Ann Webber have mutually agreed to end their partnership after seven years together.



Webber played a key role in Piastri’s rise to Formula 1,… pic.twitter.com/obSInGdPFC — Everything Formula (@evrythngformu1a) November 9, 2026 El futuro de Franco Colapinto en la máxima categoría El firme respaldo del director de Williams, James Vowles, hacia el deportista permanece intacto, ya que su figura resultó fundamental en su llegada a la categoría reina durante la temporada pasada. La cadena de modificaciones podría comenzar en McLaren, donde Zak Brown buscaría fichar al español Carlos Sainz, actualmente en Williams.

La partida de Carlos Sainz dejaría libre un asiento prioritario, ubicando a Colapinto entre los principales candidatos para ocuparlo. El contrato del argentino marca el ritmo de la negociación, ya que disputará el tercer año de una cesión planificada por cinco temporadas.

Expectativa por el movimiento de Williams en el mercado La posible salida de Piastri y la consecuente búsqueda de Sainz abrirían una vacante clave, reabriendo la vía directa entre el talentoso piloto albiceleste y James Vowles, quien impulsó su debut absoluto.