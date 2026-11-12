La Copa de Clubes Campeones empieza a darle forma a su histórica edición de los 60 años

Quedó lejos aquel diciembre de 1966. Aquella idea que tomó cuerpo en la redacción de Diario de Cuyo con nombres legendarios para el periodismo deportivo de ese momento como Angel Galletti y el chileno Oscar Farías, se afianzó en el espíritu futbolero de los dirgentes de tierra adentro como los José Sain Farías, los Molina, los Ruarte.

Nació así la Copa de Clubes Campeones , reuniendo en competencia a los mejores de cada rincón del mapa de San Juan. Asti Talacasto -hoy Angaco- fue el primer campeón. Le ganó al Niquivil del Gallo Fonzalida. Pasaron 59 ediciones y el último campeón fue el Decano de Albardón, Paso de Los Andes. Demasiada historia, demasiado fútbol se vivió en seis décadas y ahora llegó el momento de la edición 60, prometiendo un retorno a las fuentes y una reinvención en paralelo.

Apuntando a que enero será el mes de la Copa de Clubes Campeones y que su abanico ahora incluye la Copa Femenina, las Copas Juveniles y el Futsal, desde la Federación Sanjuanina de Fútbol ya arrancó la preparación con la primera reunión que se realizó en la sede de la Liga Albardón-Angaco.

En ese cónclave, vital por la realidad presente de varias ligas afiliadas a la Federación que tienen inconvenientes administrativos, se puso a consideración fechas, detalles y más que nada la necesidad de destrabar los problemas de cada liga para poder competir. Hoy, del espectro que le da forma a la Federación, la liga albardonera y la liga sarmientina están en absoluta normalidad institucional.

El resto, en veremos. Caucete con una intervención, 25 de Mayo en igual situación, Valle Fértil sin autoridades, Calingasta similar, Iglesia sin normalización y suspendida su afiliación a AFA, Rawson y Ullum-Zonda como para jugar pero sin respaldo y Jáchal, que eligió autoridades pero quedó envuelto en una polémica con el Consejo Federal que no las reconoció y amenazó con desafiliación.

Todo esto tendrá que ser resuelto en poco tiempo. La Copa de Clubes Campeones podría volver a un formato más cercano al original con campeones y subcampeones de cada liga pero para eso, queda demasiado. Lo primordial es destrabar la situación de todas las ligas que están sin normalizar, intervenidas o directamente paralizadas.

Lo que si ya tiene confirmación es la disputa de la Recopa de Campeones que enfrentará en una gran final al Super campeón de la Liga Sanjuanina que es Sportivo Desamparados contra al campeón de la Copa de Clubes Campeones que hoy es Paso de Los Andes, que la ganó en abril pasado. Queda definir fecha pero ya está resuelto y está en juego la Copa DIARIO DE CUYO, reeditando aquella Copa Navidad que se jugó hasta la década del 90.

Ya arrancó la edición 60. Un torneo de los más amateur que existen, con el federalismo sanjuanino como bandera, no llega de casualidad a las seis décadas. Es fútbol en estado puro, ese que hace todo posible.